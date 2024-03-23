«Несмотря на то, что облако в настоящее время находится прямо над нами, мы не можем его увидеть на спутниковом изображении из-за толстого слоя облаков», - сказал Postimees ведущий специалист Агентства окружающей среды Эло Мандель.
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Кислотное облако от извержения вулкана в Исландии достигло Эстонии
Модель прогнозирования дистанционного зондирования действительно показала, что концентрация диоксида серы становится высокой на высоте от 1,5 до 5 километров, но облачный покров над Эстонией в пятницу был гуще.