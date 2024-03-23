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Кислотное облако от извержения вулкана в Исландии достигло Эстонии

Кадри Таммепуу
, журналист
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Извержение вулкана в Исландии.
Извержение вулкана в Исландии. Фото: Handout

«Несмотря на то, что облако в настоящее время находится прямо над нами, мы не можем его увидеть на спутниковом изображении из-за толстого слоя облаков», - сказал Postimees ведущий специалист Агентства окружающей среды Эло Мандель.

Модель прогнозирования дистанционного зондирования действительно показала, что концентрация диоксида серы становится высокой на высоте от 1,5 до 5 километров, но облачный покров над Эстонией в пятницу был гуще.

Синоптик Керту Сильд добавила, что на этот раз, вероятно, будет так, как прогнозировали: облако уйдет отсюда до того, как опустится ниже. Хотя вчера в Центральной и Западной Эстонии прошел небольшой дождь, он был слабым. Более того, большая часть облака SO2 находится над Финляндией. Содержание SO2 в воздухе оставалось в пределах нормы до вечера.

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