Эстонская пловчиха стала чемпионкой мира на Всемирных играх среди людей с синдромом Дауна

Во второй день Игр (Trisome Games) и проходящего в их рамках чемпионата мира DSISO пловчиха с синдромом Дауна Кейра Раттур заняла первое место на дистанции 100 м брассом с новым личным рекордом (1:46,83). Новый личный рекорд также является новым рекордом Европы среди сениоров.

Днем ранее Раттур завоевала бронзовую медаль на дистанции 200 м брассом, завершив соревнование за 3:56,62.

Эрик Тетт занял 5-е место на дистанции 50 м на спине (41,29) и 5-е место на дистанции 50 м баттерфляем (34,58).

Каспар Пауль Лойк занял 5-е место на дистанции 200 м брассом (3:46,95) и 11-е место на дистанции 100 м (1:46,87), Харди Пяйс занял на этих же дистанциях 8-е место (3:57,89) и 14-е место (1:54,34).

Паула Плоом заняла 12-е место на дистанции 50 м на спине с новым личным рекордом (51,49) и 27-е место на дистанции 50 м баттерфляем с новым личным рекордом (1:03,86).

Ингель Уунмаа финишировала на дистанции 200 м вольным стилем на 22-м месте (4:28,81) и на дистанции 50 м баттерфляем на 25-м месте (59,47).

Кейра Раттур, Каспар Пауль Лойк и Эрик Тетт тренируются в спортивном клубе Nord под руководством тренеров Бренды Тильк и Яна Йоонаса Вийрпуу, Харди Пяйс тренируется в спортивном клубе Meduus, тренеры Трийн Поллисински и Лийна Люкк. Паула Плоом и Ингель Ыунмаа тренируются в спортивном клубе MyFitness под руководством Велло Лийвамяги.