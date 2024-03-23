«Как так можно?» В Рижском крематории родственникам отдали прах скончавшейся женщины в пакете для покупок

Когда мать скончалась, дочь связалась с похоронной фирмой, которая предложила услуги посредника - организовала кремацию в Рижском крематории и продала урну, в которую должны были после кремации поместить прах.

Сама церемония прощания прошла гладко. За организацию церемонии и кремацию близкие заплатили крематорию примерно 600 евро. Позднее дочь вместе с подругой пришли в крематорий, чтобы забрать прах, однако выдали его не в урне, а в пакете для покупок. Дело в том, что на месте не было работника, который знал бы, как урну открыть.

Женщина и ее доверенное лицо решили пойти в Рижский крематорий и потребовать объяснений, однако там в тот момент проходили похороны другого человека. Вместо этого она позвонила в фирму, продавшую урну. Ее представитель была возмущена действиями крематория и предложила доставить урну с прахом в офис похоронного бюро, где прах можно будет поместить в урну.

Представитель похоронного бюро была удивлена, что в крематории якобы не могли открыть урну, чтобы положить туда прах.

Крематорий принес извинения близким и согласился с тем, что действия не были этичными.

«Они [близкие] дали урну, которая не соответствует нашим стандартам. Когда они пришли за ней, в тот момент не была оператора, который занимается непосредственно заполнением урн, и это не входит в компетенцию сотрудницы, выдающей урны. Это вопрос этики. Мы, конечно, приносим близким извинения. Так сложились обстоятельства. Очевидно, у ответственного человека был обед или пауза, когда пришла близкая. Возможно, именно в этот момент ответственного лица не было на места», - сказала представитель предприятия Rīgas kremācijas centrs – krematorija Илзе Верпаковска.