Правление Партии реформ выдвинуло кандидатом на пост министра юстиции Мадиса Тимпсона

«Для сферы юстиции важно, чтобы министр юстиции имел юридическое образование и опыт в правовой сфере. Они есть у Мадиса Тимпсона, у него есть также и управленческий опыт, который обязательно пригодится на министерской должности. Он семь лет проработал в Министерстве юстиции и долгое время руководил городом Вильянди. Благодаря своему образованию и опыту Мадис является сильным кандидатом на пост министра юстиции», - сказала Каллас.

«Для меня большая честь, что премьер-министр Кая Каллас сделала мне такое предложение, - сказал Тимпсон. - Я благодарю ее и руководство Партии реформ за это доверие. Министерская должность – это большой вызов, но я готов его принять. Я понимаю, что времени, чтобы освоиться в новой должности, будет мало, а требующих решения проблем в сфере правосудия предостаточно».

Тимпсон окончил в 2001 году Тартуский университет и имеет степень магистра права. Работал как в частном бизнесе, так и в государственном секторе.

В должности советника министра юстиции он помогал разработать принятый в 2012 году закон о государственной службе, а в команде министра государственного управления разрабатывал административную реформу.

На местных выборах 2017 и 2021 годов Тимпсон был избран мэром Вильянди.