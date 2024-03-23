Правление Партии реформ по предложению премьер-министра Каи Каллас выдвинуло кандидатом на пост министра юстиции Мадиса Тимпсона.
Правление Партии реформ выдвинуло кандидатом на пост министра юстиции Мадиса Тимпсона
«Для сферы юстиции важно, чтобы министр юстиции имел юридическое образование и опыт в правовой сфере. Они есть у Мадиса Тимпсона, у него есть также и управленческий опыт, который обязательно пригодится на министерской должности. Он семь лет проработал в Министерстве юстиции и долгое время руководил городом Вильянди. Благодаря своему образованию и опыту Мадис является сильным кандидатом на пост министра юстиции», - сказала Каллас.
«Для меня большая честь, что премьер-министр Кая Каллас сделала мне такое предложение, - сказал Тимпсон. - Я благодарю ее и руководство Партии реформ за это доверие. Министерская должность – это большой вызов, но я готов его принять. Я понимаю, что времени, чтобы освоиться в новой должности, будет мало, а требующих решения проблем в сфере правосудия предостаточно».
Тимпсон окончил в 2001 году Тартуский университет и имеет степень магистра права. Работал как в частном бизнесе, так и в государственном секторе.
В должности советника министра юстиции он помогал разработать принятый в 2012 году закон о государственной службе, а в команде министра государственного управления разрабатывал административную реформу.
На местных выборах 2017 и 2021 годов Тимпсон был избран мэром Вильянди.