В Тарту обсуждают повышение качества культуры питания

В сборе еды участвуют 35 жителей Тарту разного возраста, имеющих разный опыт в вопросах целесообразного использования продуктов питания и сокращения их разбазаривания.

Члены Продуктовой палаты вместе с экспертами обсуждают, что и как различные стороны могли бы улучшить свою деятельность по поддержке экономии продуктов питания и сокращения продуктовой расточительности в в домохозяйствах, школах, детских садах и магазинах.

В результате обсуждений будут выдвинуты предложения по дорожной карте экономики замкнутого цикла Тартумаа. Подготовка такой зеленой карты, одним из направлений которой является устойчивая продовольственная система, уже начата.

Цель тартуской Продуктовой палаты - повысить осведомленность жителей Тарту и вовлечь их в дискуссии о развитии более устойчивой культуры питания, чтобы Тарту стал самым заботящимся о продуктах питания и менее расточительным в их отношении городом, а также сократить экологический и экономический след.

Тартуская Продуктова палата реализуется в качестве одного из пилотных направлений проекта «Феникс - голос граждан за зеленую Европу» в сотрудничестве с городом Тарту и Академией электронного государства.