ГАЛЕРЕЯ ⟩ Люди несут цветы и свечи к посольству РФ в Таллинне

Поскольку перед посольством до сих пор лежат цветы и открытки в память о Навальном, большое количество скорбящих ставят свечи и цветы либо прямо перед главной дверью на улице Пикк, либо на лестнице у входа со стороны улицы Лай.

Были и те, кто, обнаружив, что их цветы оказались под фотографиями Навального, перенесли цветы поближе к входной двери. Однако очень многие по-прежнему возлагают цветы и свечи - случайно или намеренно - к плакатам с антивоенными посланиями.

В пятницу боевики открыли огонь в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске перед концертом рок-группы. По данным ФСБ России, не менее 93 человек погибли и более ста человек получили ранения. Вчера исламистская террористическая группировка ИГИЛ призналась в организации теракта.