Сб, 23.03.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Путин пока не прокомментировал нападение на «Крокус Сити Холл». Чем он занят?

BBC News Русская служба
Copy
BBC
Владимир Путин
Владимир Путин Фото: Toms Lūsis

Прошло более 18 часов с момента, когда произошло нападение на «Крокус Сити Холл», напоминает BBC. Российский президент, переизбравшийся в минувшие выходные на новый срок, пока так и не выступил с обращением к гражданам страны, не выразил соболезнования родственникам погибших и не прокомментировал произошедшее.

При этом пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков еще в пятницу вечером заявил, что главе государства было доложено о происходящем «в первые минуты произошедшего», и что Путин получает всю оперативную информацию. Чем все это время занят Владимир Путин?

Он:

Провел разговоры с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым, зампредседателя правительства Татьяной Голиковой, главой Минздрава Михаилом Мурашко, они доложили о мерах, принимаемых для помощи пострадавшим в теракте, сообщает пресс-служба президента;

Через заместителя председателя правительства России Татьяну Голикову пожелал пострадавшим при нападении в «Крокус Сити Холле» выздоровления;

Провел телефонный разговор с Александром Лукашенко, в ходе которого оба президента «подтвердили готовность к поддержанию контактов между соответствующими службами для реагирования на угрозы терроризма»;

Поговорил с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, подтвердив намерение продолжить плотное сотрудничество в сфере противодействия терроризму.

Российские государственные телеканалы трижды за минувшую ночь готовились публиковать обращение Владимира Путина, однако так и не получили его, об этом сообщает издание The Insider (объявлен нежелательной в России организацией и «иноагентом») со ссылкой на источники.

BBC
Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх