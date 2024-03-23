Путин пока не прокомментировал нападение на «Крокус Сити Холл». Чем он занят?

При этом пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков еще в пятницу вечером заявил, что главе государства было доложено о происходящем «в первые минуты произошедшего», и что Путин получает всю оперативную информацию. Чем все это время занят Владимир Путин?

Он:

Провел разговоры с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым, зампредседателя правительства Татьяной Голиковой, главой Минздрава Михаилом Мурашко, они доложили о мерах, принимаемых для помощи пострадавшим в теракте, сообщает пресс-служба президента;

Через заместителя председателя правительства России Татьяну Голикову пожелал пострадавшим при нападении в «Крокус Сити Холле» выздоровления;

Провел телефонный разговор с Александром Лукашенко, в ходе которого оба президента «подтвердили готовность к поддержанию контактов между соответствующими службами для реагирования на угрозы терроризма»;

Поговорил с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, подтвердив намерение продолжить плотное сотрудничество в сфере противодействия терроризму.

Российские государственные телеканалы трижды за минувшую ночь готовились публиковать обращение Владимира Путина, однако так и не получили его, об этом сообщает издание The Insider (объявлен нежелательной в России организацией и «иноагентом») со ссылкой на источники.