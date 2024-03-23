ГАЛЕРЕЯ ⟩ Кандидатом номер один от EKRE на выборах в Европарламент является Мартин Хельме

EKRE объявила, что ее кандидатом номер один на выборах в Европарламент является председатель партии Мартин Хельме. Нынешний депутат Европарламента Яак Мадисон занимает девятое место в списке - как и на выборах в 2019 году.

В Европарламент баллотируются также члены Рийгикогу Анти Пооламетс, Хелле-Моника Хельме, Хенн Пыллуаас, Сийм Похлак, Райн Эплер, Арво Аллер и член Тартуского горуправы, эксперт по социальной работе Мерле Кивест.

По словам Мартина Хельме, кандидаты от партии выступают за эстонскую государственность и Европейский союз как союз национальных государств.

«Наша программа "За Эстонию в Европе" основана на том принципе, что мы не должны позволить Брюсселю отобрать больше власти у национальных государств. Нам необходимо вернуть нашу независимость, установить эффективный пограничный контроль, остановить зеленый экстремизм, восстановить свободу мысли и слова. Только тогда будут созданы условия для того, чтобы Эстония выжила, чтобы эстонцы оставались хозяевами на своей земле, а уровень жизни нашего народа повысился и эстонцы не были бы вынуждены уезжать за границу», - сказал Хельме.

По словам Хельме, цель EKRE - получить на выборах два мандата. «Если посмотреть на Европу в целом, то поддержка социалистов и либералов снижается, а популярность националистов растет. Жители Европы начали на собственном опыте ощущать, как политика, проводимая социалистами и либералами под лозунгами «свободы», «равенства» и «прогресса», разрушает национализм, традиции и свободу слова, обедняет нацию и ухудшает безопасность.

«Влияние такой политики ощущается и в Эстонии, проявляясь наиболее остро в росте цен, увеличении иммиграции. Я считаю, что все больше и больше эстонцев хотят положить конец этой политике и взять курс на "нормальность". Единственный надежный способ сделать это - проголосовать за кандидата EKRE на выборах в Европарламент», - сказал Хельме.