Трагедия, разыгравшаяся вечером 22 марта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити холл», является самой топорной операцией ФСБ по укреплению террористического режима Российской Федерации. Этот зловещий спектакль поставлен с минимальным бюджетом и максимальным эффектом: 150 погибших, число которых растет, сотни раненых, гигантский материальный ущерб, а главное – страх, который работает на диктатора и его приспешников.
Время коммента ⟩ Крокус для президента: «теракт» в Подмосковье как симптом «стабильности» силовиков
Народ им нужен тепленьким. Но главное - не пережать. Поэтому вовсе ничего не говорить было бы неправильным решением. Анонс обращения лидера к нации появился еще ночью. Но нет - РИА «Новости» не открывали видеоокно, пока формулировки лихорадочно переписывались. Только в 15:30 по Москве в субботу, 23 марта, Россия услышала, что «пострадали десятки ни в чем не повинных людей», «врачи сделают все возможное», «исполнители задержаны», а «мы покараем всех, кто стоял за».
С чем не поспоришь в речи, которую Путин произнес по следам случившегося, так это с тем, что «мы столкнулись не просто с тщательно, цинично спланированным, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных, беззащитных людей. Преступники хладнокровно и целенаправленно шли именно убивать, расстреливать в упор наших граждан, наших детей». Конечно, за неимением других аналогий опять пришлось поминать нацистов, ассоциации с которыми возникают сами собой, стоит только взглянуть на задержанных «террористов».
С этими статистами вообще все срослось, если учесть, что этот сюжет будет продаваться благодарным потребителям пропаганды. Двигавшиеся, по словам президента, в сторону границы Украины с целью ее перехода, люди с паспортами Таджикистана были отловлены в процессе разбегания по брянским лесам после того, как их машина Renault Symbol бесславно перевернулась. Силовики лихо взяли дрожащих и растерянных исполнителей теракта, за несколько часов до этого хладнокровно и профессионально косивших очередями невинных людей.
Вероятно, все дело в бравых силовиках, которые сумели нагнать страху даже на таких терминаторов, которые убили столько народу, сожгли концертный зал на семь с лишним тысяч мест и спокойно уехали в направллении приготовленного для них «окна». Не того, из которого молол свою чепуху президент Путин, а того, которое им якобы подготовили для перехода на территорию Украины диверсанты, заходившие, как известно, недавно из Украины в Белгородскую область и даже надолго там задержавшиеся.
Всерьез официальные российские трактовки этого кровавого шоу не выдерживают, разумеется, никакой критики. Шабаш, учиненный минувшим вечером перед концертом группы «Пикник» (оставим в стороне иронию названия), встраивается в череду преступлений, которые российский режим совершал всякий раз, когда ему требовалось запугать подданных и под видом «принятия мер» продать им же свои «вынужденные» решения. В средствах не стеснялись никогда.
Накануне прихода Владимира Путина к власти в сентябре 1999 года в Буйнакске, Москве и Волгодонске подряд взрывались жилые дома. Именно утверждение в президентском кресле неприметного чекиста послужило для общества сигналом к тому, что есть силы, которые способны его защитить, наказать виновных и стать гарантом благополучия.
В тесной связи с этими взрывами началась так называемая Вторая чеченская война (7 августа 1999 - 16 апреля 2009), имевшая в официальном российском дискурсе статус контртеррористической операции. Устранение ее ключевых акторов растянулось на долгие годы и служило неизменным алиби для внеправовых действий российских силовиков в различных странах мира.
Заметной вехой этой войны стал так называемый «Норд-Ост» - захват чеченскими боевиками заложников в театральном центре на Дубровке в октябре 2002 года, которому предшествовал взрыв около одного из московских «Макдональдсов» и одновременно с которым происходили подрывы смертниц с шахидскими поясами. В ходе штурма, который осуществили российские силовики, был применен газ. Жертвами теракта стало свыше 150 человек, из которых лишь пять были застрелены террористами, остальные - жертвы газовой атаки спецслужб.
В 2004 году продолжавшееся противостояние федеральных сил России и сторонников независимой Ичкерии отразилось на российской столице в виде двух терактов в метро (на станциях «Автозаводская» и «Рижская»). А 1 сентября 2004 года в заложники были взяты дети и учителя в школе в Беслане, Северная Осетия. В общей сложности погибло 333 человека. В первую очередь - в ходе штурма, который состоялся силами групп «Альфа» и «Вымпел» спецназа ФСБ, которые сочли возможным применить танки Т-72 и огнеметы «Шмель».
В 2005 году был устранен президент Ичкерии Аслан Масхадов, через два года мятежная республика самоликвидировалась, а Россия объявила войну оконченной и переключилась на Грузию. К этому времени эхо московских взрывов стихло. Не пройдет и десяти лет, как в отстроенный на месте сожженного города показушно-богатый Грозный начнут все смелее ездить русские туристы и цокать языком, как все чисто и гостеприимно устроил Рамзан Кадыров.
Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», также случившийся сразу после переизбрания Владимира Путина в марте 2018 года, не связывался с работой спецслужб. Весьма вероятно, что там и не было этого следа, хотя совпадение было кричащим. Но на носу обозначался чемпионат мира по футболу, и погибшие в огне люди были списаны на проводку и плохую технику безопасности. Несмотря на Крым, Донбасс и санкции, Россия вкладывалась в позитив. Ну, какие теракты...
Другое дело - когда идет третий год войны с Украиной, и страна окончательно перешла в мобилизациронный режим. Сколько ни делай вид, что граждане могут свободно отдыхать на концерте любимой группы, приходится сдувать пыль с проверенных методов. Cлучившийся через неделю после очередных выборов Путина теракт в «Крокус Сити холле» был проведен без заложников. Он был хорошо подготовлен - чего стоят хотя бы отключенные в этот день рамки металлоискателей и отсутствие досмотра, а также заготовленные взрывные заряды. Но обошелся гораздо дешевле упомянутых инцидентов. Прогресс налицо.
Теперь, выступив перед нацией и наобещав ей дежурные три короба, Путин может открыто проводить запланированную мобилизацию. Страна должна защитить себя от террористов, отстреливающих людей, как в тире, и спокойно уезжающих к украинской границе. Необходимо встать всем, как один. И люди встанут, куда им деваться. И будут приветствовать любые бесчинства от отправки населения на убой до массового террора внутри страны. Каким бы открытым издевательством ни выглядели эти и, что весьма вероятно, последующие «теракты», к которым стоит снова приучить граждан, когда ими нужно как следует управлять.