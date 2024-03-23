Время коммента ⟩ Крокус для президента: «теракт» в Подмосковье как симптом «стабильности» силовиков

Заметной вехой этой войны стал так называемый «Норд-Ост» - захват чеченскими боевиками заложников в театральном центре на Дубровке в октябре 2002 года, которому предшествовал взрыв около одного из московских «Макдональдсов» и одновременно с которым происходили подрывы смертниц с шахидскими поясами. В ходе штурма, который осуществили российские силовики, был применен газ. Жертвами теракта стало свыше 150 человек, из которых лишь пять были застрелены террористами, остальные - жертвы газовой атаки спецслужб.

Вынос раненых из театрального центра на Дубровке. Фото: ANTON DENISOV/AFP

В 2004 году продолжавшееся противостояние федеральных сил России и сторонников независимой Ичкерии отразилось на российской столице в виде двух терактов в метро (на станциях «Автозаводская» и «Рижская»). А 1 сентября 2004 года в заложники были взяты дети и учителя в школе в Беслане, Северная Осетия. В общей сложности погибло 333 человека. В первую очередь - в ходе штурма, который состоялся силами групп «Альфа» и «Вымпел» спецназа ФСБ, которые сочли возможным применить танки Т-72 и огнеметы «Шмель».

В 2005 году был устранен президент Ичкерии Аслан Масхадов, через два года мятежная республика самоликвидировалась, а Россия объявила войну оконченной и переключилась на Грузию. К этому времени эхо московских взрывов стихло. Не пройдет и десяти лет, как в отстроенный на месте сожженного города показушно-богатый Грозный начнут все смелее ездить русские туристы и цокать языком, как все чисто и гостеприимно устроил Рамзан Кадыров.

Современный Грозный построен на костях людей, заживо сожженных федеральными войсками еще во время Первой Чеченской в 1990-е. Фото: Yelena Afonina/Yelena Afonina/TASS