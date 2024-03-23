Украина намерена купить у Болгарии два ядерных реактора

Глава компании «Энергоатом» также сказал, что Болгария ранее определила цену двух реакторов в 600 миллионов долларов (550 млн евро), но София стремится увеличить цену на оборудование, которое за пределами Болгарии можно купить только в России.

Котин сказал, что в ходе переговоров болгарская сторона «постоянно хочет добиться большей выгоды для себя», но Киев по-прежнему ориентируется на цену в 600 млн долларов.

Кроме того, «Энергоатом» намерен построить еще два реактора в Хмельницком на базе американского реактора AP-1000, и компания начнет заливку бетона для двух новых блоков уже в начале апреля.

«Энергоатом»: РФ не может запустить ЗАЭС

Россия захватила Запорожскую АЭС в первые дни после вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Все шесть ядерных реакторов Запорожской АЭС с тех пор простаивают.

После потери ЗАЭС Украина полагается на атомную энергию трех действующих атомных электростанций в стране, имеющих в общей сложности девять реакторов, включая два реактора, которые в настоящее время работают на Хмельницкой АЭС.

Глава украинской компании «Энергоатом» заявил, что Киев не отказывается от планов перезапустить Запорожскую АЭС «в один прекрасный день» и что, в отличие от России, Украина сможет и знает, как вернуть станцию в строй.