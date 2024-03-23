Комиссия: руководители Кохтла-Ярве использовали деньги самоуправления для своей политической рекламы

Комиссия рассматривает эпизод с социал-демократами Казело и Одинцом в связи с опубликованным 23 декабря прошлого года на официальной странице горуправления в Facebook видеоприветствием, которое было снято на деньги города Кохтла-Ярве и более длинную версию которого они опубликовали также в своих личных аккаунтах в соцсетях, сообщает «Северное побережье».

Хенри Казело ответил комиссии по надзору за финансированием партий (ERJK), что видео заказал Одинец, который и его пригласил поучаствовать в съемке, и, насколько ему известно, видео стоило 150 евро.

Эдуард Одинец подтвердил в своем ответе, что видео стоило 150 евро и оплатил его город Кохтла-Ярве.

В то же время Одинец добавил, что праздничное приветствие от лица руководителей самоуправления нельзя рассматривать как использование общественных денег на проведение предвыборной кампании, ведь в видео нет предвыборной агитации; обычным является и размещение самоуправленческими руководителями поздравлений в своих личных аккаунтах в соцсетях.

По мнению ERJK, следует различать, делятся ли опубликованной на городской странице в Facebook информацией или размещают приобретенный на городские деньги видеофайл на своей странице в Facebook.

«Как Казело, так и Одинец разместили на своих страницах в Facebook сделанный на деньги города видеофайл. То, что речь не идет о рассылке городского видео, подтверждается и тем обстоятельством, что опубликованные на личных страницах в Facebook видео немного длиннее городского. Из этого следует, что Казело и Одинец использовали средства самоуправления, чтобы сделать себе политическую рекламу, что можно рассматривать как запрещенное пожертвование юридического лица», - написано в протоколе заседания комиссии от 29 февраля.

ERJK продолжит производство по данному запрещенному пожертвованию, и в ходе него должно выясниться, будет ли назначено наказание Одинцу и Казело.

Как заявил ранее Хенри Казело журналистам «Северного побережья», если выяснится, что они допустили ошибку в этом эпизоде с видеопоздравлением, то он оплатит расходы на него из собственного кармана.