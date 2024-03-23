Прибыльное дело ⟩ Каток на Ратушной площади в Тарту неплохо заработал за зиму

Как рассказывает Маарья Либа, директор Tiigi Seltsimaja, который организует каток и Рождественский городок в Тарту, за три месяца работы катка услугой проката коньков воспользовались почти 16 тысяч посетителей.

Таким образом, собственный доход катка с начала декабря прошлого года по начало марта нынешнего от аренды снаряжения составил почти 80 000 евро (сюда также входит выручка от аренды шлемов и услуг по заточке коньков).

«Показатели по прокату и доходам примерно те же, что и в прошлом сезоне. При этом сотрудники отмечают, что все больше людей катаются на личных коньках», - констатирует директор Tiigi Seltsimaja.

«Кроме того, катком пользуются многие школьные группы, всего этой зимой было 149 посещений», - дополняет картину Либа.