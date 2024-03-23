Конспирологические теории и фейки. Как российское ТВ освещало нападение на «Крокус Сити Холл»

«Обратите внимание, что акция еще не закончилась, а уже крокодиловые слезы первые пролили американцы и всех погнали по ложному следу, что это якобы ИГИЛ, да никакой это не ИГИЛ, и бороды можно наклеить, и все что угодно, что это ерунда, это работа тех кто сидит, у них планируют эти акции, тех, кто окопался на Украине, тех, кто пытается сформировать из предателей, всяких мерзавцев и прочее. Все это хорошо известно», — сказал Зюганов, подчеркнув, что президент Путин — «специалист высшего класса в этой области».

Вопросы к американцам

На Первом Канале сегодня тоже задавались вопросом про роль ИГИЛ в атаке, цитируя статью про это в Washington Post и отмечая, что «в здании „Крокус Сити Холла“ еще работали бойцы спецназа, а американские газеты уже называли виновных, ссылаясь теперь еще и на тайные источники в Белом доме».

«Показательно, что эксперты издания специально анализировали каждое видео с места теракта, проверяя его на подлинность. Но сообщений о проверке того самого заявления в ИГИЛовском телеграм-канале не было, оно в Штатах безоговорочно принимается на веру», — сказал корреспондент канала.