Президент Карис: обвинять Украину в причастности к теракту цинично

По его словам, Эстония решительно осуждает все формы террора.

«Цинично, что российский режим начал обвинять западные страны и Украину в участии в нападении», – отметил Карис в своем посте, опубликованном в социальной платформе Х.

«Смертоносный теракт в концертном зале "Крокус Сити" в Москве был ужасающим по своей жестокости», – добавил президент.

По мнению министра иностранных дел Маргуса, теракт, совершенный в «Крокус Сити Холле» ясно демонстрирует, что режим Путина «ориентирован на завоевание соседних стран и проведение гибридных операций вместо того, чтобы заботиться о благополучии и безопасности собственного народа».

«Это уже не первый случай в истории, когда Путин использует теракты с жертвами среди мирного населения в Москве для оправдания своей военной политики. К сожалению, уже сейчас видно, что кремлевские власти пытаются безосновательно связать вчерашнюю атаку с Украиной», – добавил министр.