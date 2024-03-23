ФОТО ⟩ Мешок с мусором на автомойке в Кунда спровоцировал большой переполох

Однако незадачливый водитель даже не предполагал, что его поступок приведет к большому переполоху: на место происшествия выехали полиция, экстренные службы, скорая помощь и сапёры.

Хозяина внедорожника поймали по регистрационному номеру автомобиля, и ему пришлось на глазах у всех с позором сложить мусор обратно в машину.

Как рассказывает владелец мойки Сергей Федоров ему позвонил клиент и сообщил, что некий водитель внедорожника вытащил из машины черный мусорный мешок, перевязанный веревкой, и оставил его на мойке.

«Я посмотрел видеозапись, и мне показалось, что внутри был пластиковый пакет, похожий на канистру или что-то в этом роде», - поясняет Федоров.

«Я позвонил в полицию и спросил совета, что мне делать: идти ли самому убирать мусор или как. Полиция сказала: ни в коем случае, это подозрительно, и вскоре они все прибыли на место: полиция, спасатели, скорая помощь, наконец, сапёры», - делится подробностями хозяин мойки.

Соответствующее сообщение в Центр тревоги поступило в 15:46.

До прибытия саперов спасательная команда и полиция эвакуировали всех людей с территории автомойки.

Раквереское шоссе, проходящее мимо автомойки, было частично перекрыто.

«Я не знаю, полиция это или саперы, но в любом случае по видеозаписи был установлен номер машины человека, оставившего мусор, с ним связались и перезвонили сюда», - рассказывает Федоров.

«У бедняги не было другого выбора, кроме как забрать свой мусор. Саперы также обыскали его. Я не знаю, будет ли он наказан», - дополняет картину владелец мойки.