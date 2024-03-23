«Пикник»: не выходит на связь помощница директора группы

«У нас все еще нет никакой информации по поводу Кати. Но есть надежда», - говорится в посте в социальной сети «ВКонтакте».

Екатерина Кушнер продавала мерч группы «Пикник» на концертах.

«Я нахожусь на связи с ее семьей, и мы не готовы верить в худшее, зная, что Катя — очень сильный человек и боец», - цитирует «Медуза» заявление директора «Пикника» Юрия Чернышевского.

Выступление группы «Пикник» давно ждали в Москве, поэтому все билеты на их шоу были раскуплены.

Предполагалось, что на концерте группы в «Крокус Сити Холле» могло присутствовать более шести тысяч человек.

Сами музыканты рассказали позже, что поначалу даже не осознали, что происходит нечто страшное, пишет Womanhit.

«Мы даже не поняли, что стреляют, думали, не те спецэффекты сработали. Все произошло перед концертом», – рассказал один из музыкантов.

«Мы пошли проверять, но нас остановили. Мы забаррикадировались в гримерке на какое-то время, а потом нас вывели. Мы были у сцены и слышали выстрелы», - добавил он.

Ранее сообщалось, что сами музыканты во время перестрелки не пострадали.