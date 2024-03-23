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Внимание ⟩ Полиция разыскивает пропавшего 38-летнего Меелиса

Postimees rus.postimees.ee
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Меэлис.
Меэлис. Фото: PPA

Полиция просит помощи в розыске пропавшего 38-летнего Меэлиса, который пропал из деревни Виртсу в Пярнумаа.

Последний раз родственники общались с Меэлисом в пятницу, 22 марта.

С тех пор с ним не связывались, и его местонахождение неизвестно.

В последний раз 38-летнего Меэлиса видели в гавани Виртсу в полдень пятницы.

Рост Меэлиса 175 см, крепкое телосложение.

У него светлые короткие волосы и голубые глаза.

Меэлис, предположительно, одет в зеленую куртку и серые спортивные штаны.

Полиция просит всех, кто видел Меэлиса или располагает информацией о его возможном местонахождении, сообщить об этом по телефону 112.

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