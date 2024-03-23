Полиция просит помощи в розыске пропавшего 38-летнего Меэлиса, который пропал из деревни Виртсу в Пярнумаа.
Внимание ⟩ Полиция разыскивает пропавшего 38-летнего Меелиса
Последний раз родственники общались с Меэлисом в пятницу, 22 марта.
С тех пор с ним не связывались, и его местонахождение неизвестно.
В последний раз 38-летнего Меэлиса видели в гавани Виртсу в полдень пятницы.
Рост Меэлиса 175 см, крепкое телосложение.
У него светлые короткие волосы и голубые глаза.
Меэлис, предположительно, одет в зеленую куртку и серые спортивные штаны.
Полиция просит всех, кто видел Меэлиса или располагает информацией о его возможном местонахождении, сообщить об этом по телефону 112.