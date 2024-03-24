В Сети распространяется видео убийства людей в «Крокус Сити Холле», снятое террористами

На кадрах крупным планом сняты террористы, стреляющие в людей. Один из них делает по меньшей мере 10 выстрелов. На полу в холле лежат тела - их не меньше пяти. После первых кадров с выстрелами один из террористов подходит к лежащему на полу человеку и перерезает ему ножом горло.

Кадры сняты у юго-восточного входа в зал на первом этаже. Видно, что в зале уже идет дым. Лица самих террористов в видео замазаны.

На кадрах один из террористов кричит (титры к видео на арабском): «Давай», «Убей их, не жалей», «Неверные будут побеждены» и прославляет Аллаха.

Из видео можно сделать вывод, что террористов было не меньше четырех. Их одежда похожа на одежду боевиков, о задержании которых сообщила на следующий день после теракта ФСБ. На это обратили внимание «Важные истории». Также в одном из кадров крупным планом показан автомат в такой же окраске, как и на видео, которое опубликовал СК из «Крокуса».

Видео не будет опубликовано по этическим соображениям. Это по-настоящему страшные кадры, которые могут сильно травмировать. Ролик распространяется по различным Telegram-каналам.