По данным Союза страховых обществ Эстонии (EKsL), в прошлом году было засвидетельствовано 529 случаев страхового мошенничества; мошенники попытались выманить в общей сложности два миллиона евро. В прошлом году средний размер мошенничества составил 3800 евро, а размер более крупных мошенничеств превысил сто тысяч евро.
Страховые мошенники пытались выманить почти два миллиона евро
По словам менеджера EKsL по предотвращению ущерба Юлли Рейметс, в прошлом году в полицию было подано 17 заявлений о страховом мошенничестве для возбуждения уголовного дела, что более чем в два раза превышает показатели предыдущих лет.
«Когда обнаруживается страховое мошенничество, страхователь обычно остается без компенсации. В ходе уголовного производства расследуется деятельность не только страхователя, но и всех лиц, связанных с данным случаем мошенничества», - сказала Рейметс.
По словам Рейметс, в последние годы все чаще выявляются случаи страхового мошенничества с попытками скрыть наличие исключения, указанного в договоре страхования.
«На долю таких сокрытий приходится треть всех случаев страхового мошенничества. Например, договор страхования не покрывает ущерб, который возник постепенно в течение длительного времени, например, в результате старения или износа вещи», - сказала Рейметс, добавив, что обращение к разным страховщикам за двойной компенсацией за поломку одного и того же устройства также является страховым мошенничеством.
В 2023 году 38 процентов всех случаев страхового мошенничества приходилось на добровольное страхование транспортных средств, треть - на страхование жилья, 13 процентов - на дорожное страхование и семь процентов - на страхование путешествий. Доля остальных страховых услуг составляла два процента или меньше.
По словам Олега Гуселетова, начальника отдела профилактики и расследований Seesam Kindlustus, одной из самых типичных разновидностей мошенничества в страховании транспортных средств являются подставные аварии.
«Недавно в Seesam Kindlustus поступило заявление о дорожно-транспортном происшествии, в котором автомобиль Volvo двигался по главной дороге и столкнулся с автомобилем Hyundai, который должен был уступить дорогу. В результате аварии автомобиль Volvo был уничтожен, и клиент хотел получить от страхового общества компенсацию в размере 12 тысяч евро», - сказал Гуселетов.
По его словам, проверка повреждений Volvo показала, что авария была инсценирована. «Volvo уже до этого съехал с дороги, причем в совершенно другом месте. Также удалось установить, что пользователи автомобилей предварительно согласовали детали инцидента. Поскольку у Volvo не было страхования каско, цель мошенничества заключалась в том, чтобы получить в рамках дорожного страхования Hyundai компенсацию за причиненный Volvo ущерб», - пояснил он, подчеркнув, что при выявлении подобных случаев в полицию всегда подается заявление о преступлении для возбуждения уголовного дела.
«К сожалению, мы видим все больше случаев, когда в целом порядочные люди пытаются обманным путем получить более крупную компенсацию, чем им положено, или добиваются дополнительной компенсации по старым страховым случаям. Это печально, потому что такие люди обычно не совершают преступлений, но готовы обмануть страховое общество на несколько сотен евро, рискуя получить уголовное наказание», - отметил Гуселетов.
Четверть случаев страхового мошенничества связана с попытками скрыть отсутствие страхового покрытия, например, путем заключения договора страхования уже после наступления страхового случая. Пятая часть мошеннических страховых случаев была инсценирована или намеренно спровоцирована, а 11 процентов доказанных мошенничеств были связаны с намеренным завышением убытков.
EKsL - это специализированная организация, которая объединяет всех страховщиков, ведущих деятельность в Эстонии, развивает страхование и практику предотвращения ущербов, а также анализирует и публикует страховую статистику. EKsL организует разрешение страховых споров через страховой примирительный орган.