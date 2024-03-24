Страховые мошенники пытались выманить почти два миллиона евро

По словам менеджера EKsL по предотвращению ущерба Юлли Рейметс, в прошлом году в полицию было подано 17 заявлений о страховом мошенничестве для возбуждения уголовного дела, что более чем в два раза превышает показатели предыдущих лет.

«Когда обнаруживается страховое мошенничество, страхователь обычно остается без компенсации. В ходе уголовного производства расследуется деятельность не только страхователя, но и всех лиц, связанных с данным случаем мошенничества», - сказала Рейметс.

По словам Рейметс, в последние годы все чаще выявляются случаи страхового мошенничества с попытками скрыть наличие исключения, указанного в договоре страхования.

«На долю таких сокрытий приходится треть всех случаев страхового мошенничества. Например, договор страхования не покрывает ущерб, который возник постепенно в течение длительного времени, например, в результате старения или износа вещи», - сказала Рейметс, добавив, что обращение к разным страховщикам за двойной компенсацией за поломку одного и того же устройства также является страховым мошенничеством.

В 2023 году 38 процентов всех случаев страхового мошенничества приходилось на добровольное страхование транспортных средств, треть - на страхование жилья, 13 процентов - на дорожное страхование и семь процентов - на страхование путешествий. Доля остальных страховых услуг составляла два процента или меньше.

По словам Олега Гуселетова, начальника отдела профилактики и расследований Seesam Kindlustus, одной из самых типичных разновидностей мошенничества в страховании транспортных средств являются подставные аварии.