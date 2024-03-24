Селевко показал на ЧМ лучший результат среди эстонских мужчин-фигуристов за все времена

Селевко, занял 12-е место с 84,08 очками в короткой программе. Затем фигурист заработал 163,49 очка, тем самым заняв девятое место в произвольной программе среди мужчин. Его общий результат составил 247,57 очков, что является вторым лучшим результатом в карьере 22-летнего фигуриста. От поставленного личного рекорда на чемпионате Европы Селевко разделяло 9,42 очка.