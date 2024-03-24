Власти Грузии обвинили ЕС в «угнетении» страны

Об этом пишет тбилисский проект SOVA, сообщает портал «Европейская правда».

Недавно Еврокомиссия объявила о достижении значительного прогресса Боснией и Герцеговиной в процессе евроинтеграции, а саммит ЕС дал «зеленый свет» началу переговоров с балканским государством.

Однако решение по Боснии ударило по самолюбию «Грузинской мечты», поскольку та уверяет, что Тбилиси заслуживает места в ЕС больше других.

«На сегодня есть решение (об открытии переговоров. – Ред.) по Украине, Молдове и Боснии и Герцеговине, что еще раз показывает несправедливость. Грузия, которая является лидером по сравнению со всеми тремя странами абсолютно по всем параметрам, угнетена.

Эта несправедливость со стороны Европейского Союза очень печальна. Это еще раз показывает, что, к сожалению, решения не основываются на заслугах. Надеюсь, Евросоюз в этом году, наконец, примет справедливое решение по Грузии», – сказал спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили.

С похожей риторикой выступил и генеральный секретарь «Грузинской мечты» Каха Каладзе. Он заявил о «грязной кампании» со стороны Брюсселя.

«Это было политическое решение, и у него были свои причины. Главной причиной было желание дестабилизации в стране, чтобы народ противопоставить власти. И был очень простой месседж: вот вы, грузины, хороший народ, заслуживаете статуса, но ваша власть... Вот такая грязная целенаправленная кампания», – заявил Каладзе.

Лидеры ЕС по итогам саммита на прошлой неделе опубликовали заключение, в котором призвали Грузию продвигаться вперед по невыполненным приоритетным реформам. Оппозиция обвиняет «Грузинскую мечту» в том, что она продолжает сопротивляться деолигархизации, судебной и избирательной реформам и борьбе с коррупцией.

14 декабря лидеры ЕС поддержали рекомендацию Европейской комиссии предоставить Грузии статус кандидата на вступление в ЕС, однако пока Грузия немного отстает от других стран и не имеет решения о согласии на начало переговоров о вступлении.

Глава правительства Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что Тбилиси в вопросе евроинтеграции «в десять раз» опережает Украину и Молдову, поэтому будет в ЕС раньше них.