Маргус Цахкна начинает свой визит в США

По сообщению МИД Эстонии, основными темами встреч в Вашингтоне станут июльский саммит НАТО, региональная безопасность и помощь Украине, включая использование замороженных активов России.

«Только продолжение тесного сотрудничества Европы и США обеспечит способность свободного мира справиться со всеми кризисами, с которыми мы сталкиваемся, - заявил Цахкна перед визитом. США являются одним из важнейших союзников Эстонии и отчетливо занимают ведущую роль сторонников Украины. Я убежден, что в ходе совместных дискуссий мы найдем способы придать новый импульс помощи Украине».

Эстония высоко ценит вклад США в безопасность Европы и Эстонии, о чем также свидетельствует одобренная на этой неделе Конгрессом США помощь в области безопасности странам Балтии в размере 228 млн долларов, сказал Цахкна.

«Помощь США в области безопасности позволяет Эстонии делать значительные инвестиции в национальную оборону. В то же время она доказывает, что безопасность нашего региона важна для союзников», - сказал Цахкна.

Визит в США символически состоится на неделе, когда Эстония отмечает 20-летие членства в НАТО.

«Невозможно переоценить важность членства в НАТО для обеспечения безопасности, стабильности и благополучия Эстонии, - сказал Цахкна. Членство в НАТО - единственная гарантия безопасности, которую понимает Россия, поэтому мы надеемся, что Украина присоединится к альянсу, как только позволят условия».

В ходе визита Цахна также планирует встретиться с представителями аналитических центров Heritage и Atlantic Council. Вместе с коллегами из Латвии и Литвы он выступит в Институте Гудзона на тему «Почему США должны прислушиваться к странам Балтии?». Состоится также дискуссия с предпринимателями на темы цифровизации, электронного правительства и кибербезопасности.