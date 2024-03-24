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Польша сообщила о российской ракете над территорией страны

Meduza.io
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Российская крылатая ракета. Иллюстративное фото.
Российская крылатая ракета. Иллюстративное фото. Фото: WOJTEK JARGILO

Российская ракета нарушила воздушное пространство Польши. Об этом заявило Оперативное командование Вооруженных сил Польши, передает «Медуза».

По утверждению военных, ракета находилась в польском небе 39 секунд.

«В 4.23 утра произошло нарушение польского воздушного пространства одной из маневренных ракет, запущенных сегодня ночью авиацией дальнего действия Российской Федерации. Целями ударов были города Западной Украины», - отмечается в сообщении.

В воздух была поднята польская авиация и авиация союзников, подчеркнули военные.

Россия в ночь на 24 марта нанесла массированный удар по Украине. Как заявили в ВСУ, были запущены 29 крылатых ракет и 28 «шахедов». По утверждению украинских военных, 18 ракет и 25 дронов удалось сбить.

Минобороны России удар по Украине и нарушение воздушного пространства Польши не комментировало.

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