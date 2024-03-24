Польша сообщила о российской ракете над территорией страны

По утверждению военных, ракета находилась в польском небе 39 секунд.

«В 4.23 утра произошло нарушение польского воздушного пространства одной из маневренных ракет, запущенных сегодня ночью авиацией дальнего действия Российской Федерации. Целями ударов были города Западной Украины», - отмечается в сообщении.

В воздух была поднята польская авиация и авиация союзников, подчеркнули военные.

Россия в ночь на 24 марта нанесла массированный удар по Украине. Как заявили в ВСУ, были запущены 29 крылатых ракет и 28 «шахедов». По утверждению украинских военных, 18 ракет и 25 дронов удалось сбить.

Минобороны России удар по Украине и нарушение воздушного пространства Польши не комментировало.