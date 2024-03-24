В Таллинне откроется еще одно представительство Medicum

«Открывая представительство Medicum в центре города, мы приближаем реабилитацию к пациентам, а также расширяем и развиваем спектр услуг, - сказал руководитель отдела реабилитации и реабилитации Medicum Прийт Ээлмяэ. - Развитие нейроробототехники нацелено на комплексное лечение пациентов с повреждениями головного и спинного мозга, а также пациентов с прогрессирующими заболеваниями нервов. В новом представительстве Medicum пациентов будут поддерживать современные ручные и шагающие роботы, физиотерапия будет проводиться в специальном тренажерном зале».