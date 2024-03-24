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Председатель правления: на должность руководителя Эстонского драматического театра претендуют сильные кандидаты

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Эстонский драматический театр.
Эстонский драматический театр. Фото: Peeter Langovits

Председатель правления драматического театра Пирет Хартман сообщила, что на пост руководителя театра претендуют три сильных кандидата.

По словам Хартман, всего на конкурс, завершившийся 18 марта, поступило три заявки. Она отказалась называть имена, но уточнила, что все люди очень тесно связаны с культурной сферой, в том числе и с театром. «Конкуренция сильна», - сказала Хартман.

По ее словам, правление приняло решение подключить к выбору до двух представителей коллектива театра, а также представителя Театрального союза Эстонии.

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