Председатель правления: на должность руководителя Эстонского драматического театра претендуют сильные кандидаты

По словам Хартман, всего на конкурс, завершившийся 18 марта, поступило три заявки. Она отказалась называть имена, но уточнила, что все люди очень тесно связаны с культурной сферой, в том числе и с театром. «Конкуренция сильна», - сказала Хартман.