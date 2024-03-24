Игорь Грязин покинул центристов: меня принуждали голосовать за Кылварта, в партии царит террор

Грязин признал, что уже давно думал о решении уйти из партии. «Я двигался в этом направлении, когда подписал заявление о выражении недоверия мэру, но после этого на меня было оказано давление, как я должен проголосовать. Мне сказали, что я должен быть в любом случае за Кылварта, потому что вся партия стоит за Кылварта».

В пятницу 37 депутатов Таллиннского городского собрания инициировали мэру Михайлу Кылварту вотум недоверия. Кроме членов фракций Партии реформ, «Отечество», «Ээсти 200» и партии EKRE, вотум о недоверии подписали Игорь Грязин из Центристской партии, а также беспартийные Тынис Мёлдер и Таави Аас. Вотум недоверия Михаилу Кылварту рассмотрят во вторник на следующей неделе.

Бывший член Центристской партии заявил, что, скорее всего, он бы все равно проголосовал за недоверие без воздействия руководства партии, но он не может сказать, что это было бы на 100 процентов уверенным решением. «Но, когда тебе говорят, что ты должен голосовать за Кылварта, это означает, что я либо остаюсь нейтральным, либо ухожу. Сейчас я принял решение уйти», - сказал Грязин.