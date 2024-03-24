В субботу член фракции центристов в Таллиннском горсобрании Игорь Грязин принял решение выйти из Центристской партии. Он заявил, что в партии царит террористический режим.
Игорь Грязин покинул центристов: меня принуждали голосовать за Кылварта, в партии царит террор
Грязин признал, что уже давно думал о решении уйти из партии. «Я двигался в этом направлении, когда подписал заявление о выражении недоверия мэру, но после этого на меня было оказано давление, как я должен проголосовать. Мне сказали, что я должен быть в любом случае за Кылварта, потому что вся партия стоит за Кылварта».
В пятницу 37 депутатов Таллиннского городского собрания инициировали мэру Михайлу Кылварту вотум недоверия. Кроме членов фракций Партии реформ, «Отечество», «Ээсти 200» и партии EKRE, вотум о недоверии подписали Игорь Грязин из Центристской партии, а также беспартийные Тынис Мёлдер и Таави Аас. Вотум недоверия Михаилу Кылварту рассмотрят во вторник на следующей неделе.
Бывший член Центристской партии заявил, что, скорее всего, он бы все равно проголосовал за недоверие без воздействия руководства партии, но он не может сказать, что это было бы на 100 процентов уверенным решением. «Но, когда тебе говорят, что ты должен голосовать за Кылварта, это означает, что я либо остаюсь нейтральным, либо ухожу. Сейчас я принял решение уйти», - сказал Грязин.
«Это крайне тоталитарное отношение. Я никогда не сталкивался с тем, чтобы партия приказывала голосовать определенным образом. Когда на меня оказывали давление, как мне голосовать, было ясно, что здесь уже идет речь о террористическом режиме. Моя свободолюбивая душа не выдержала бы этого», - отметил Грязин.
Грязин сказал, что предпринимал попытки изменить партию, но они оказались безрезультатными. «Примерно год назад, после окончания выборов, я выступил с речью и сказал, что удар, который мы приняли с выборов, был таким, что Центристскую партию не имеет смысла нести на перевязку, а ее следует немедленно доставить на кладбище. Это было ужасно шокирующе для всех. Фактически я выдвинул идею для радикальной реформы Центристской партии», - рассказал Игорь Грязин.
«Моего достаточно большого политического опыта, в котором нуждалась Центристская партия, было недостаточно. Сначала я немного расстроился, а затем подумал, что если они не хотят, то пусть так и будет. Меня это касаться не должно».
Грязин сказал, что сейчас он свободный человек, но не исключает в будущем вступления в другую партию. Пока он не видит необходимости присоединяться к какой-либо партии. «С воскресенья я свободный человек и мне приятно, когда я могу, например, разговаривать с журналистом, вместо того чтобы заниматься политикой. Это замечательно», - подытожил бывший член Центристской партии.