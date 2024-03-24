Список кандидатов «Отечества» на выборах в Европарламент возглавил Рихо Террас

«На этих выборах народ Эстонии не будет выбирать дипломатов или представителей где-то далеко за рубежом, - сказал Террас в своем выступлении перед советом. - Выборы, которые состоятся в июне, являются фундаментальным мировоззренческим выбором. В контексте Эстонии это означает референдум о политике сегодняшнего правительства. В контексте Европейского союза голос за "Отечество" означает голос за надежную политику безопасности, за союз национальных государств, за экономическую и экологическую политику, основанную на здравом смысле».