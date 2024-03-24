ВСУ: Силы обороны Украины поразили два российских корабля

В то же время в социальных сетях появились видео с прилетами в одном из районов города. Проанализировав эту информацию, проект OSINTtechnical предположил, что по меньшей мере три украинские крылатые ракеты Storm Shadow врезались в главный центр связи Черноморского флота России. Корреспондент издания подтвердил, что в районе предположительного попадания снарядов находится военная часть ракетных наводчиков в бывшем штабе украинского флота, а также часть ФСБ.

Ночные удары по Украине

Россия в ночь на 24 марта совершила воздушные атаки на ряд областей Украины. О работе ПВО сообщили власти Киева и Львовской области воздушная тревога была объявлена во всех регионах Украины. По данным Воздушных сил ВСУ, для совершения обстрелов РФ подняла в воздух 14 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с авиабазы в Мурманской области.

Так, в Киеве были слышны взрывы, однако мэр Виталий Кличко указал, что в городе работает ПВО. По его словам, обломки одной из ракет упали в лесополосе в Деснянском районе столицы. О других повреждениях или пострадавших на момент публикации заметки не сообщается.

Мэр Львова Андрей Садовой заявил, что на область летело "около 20 ракет и семь дронов Shahed". В самом городе прилеты не зафиксированы, указал чиновник, а целью атак он назвал объекты критической инфраструктуры в области.

Польша сообщила о российской ракете над территорией страны

Над территорией Польши утром 24 марта некоторое время находилась ракета, запущенная дальней авиацией России. С таким заявлением выступили Вооруженные силы Польши. По их данным, ракета вошла в польское воздушное пространство вблизи от населенного пункта Осердув в Люблинском воеводстве в 04:23 по местному времени (06:23 мск) и летела над страной 39 секунд.

Целью ракеты была западная часть Украины, указал польский Генштаб. На протяжении полета ракета была под наблюдением военных радаров страны, заверило ведомство. Варшавой для защиты воздушного пространства были задействованы польские и союзные военно-воздушные силы.

В конце декабря Польша пообещала более жестко реагировать на действия РФ, связанные с ведением войны в Украине. Это произошло после того, как одна из российских ракет, запущенных по Украине, влетела в воздушное пространство Польши.