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Рейтинг ⟩ Кого чаще всего упоминают в эстонских СМИ?

rus.postimees.ee
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Отть Тянак.
Отть Тянак. Фото: Paulo Maria/Dppi

Компания Station BMMG, занимающаяся мониторингом и анализом СМИ, составила рейтинг самых упоминаемых личностей и организаций в эстонских СМИ за прошлый год. Самым часто упоминаемым был лидер страны-агрессора Владимир Путин, за которым следовали премьер-министр Эстонии Кая Каллас и президент Украины Владимир Зеленский. Из организации чаще всего упоминались Европейский союз, Партия реформ и Центристская партия.

Медиаинформация обрабатывалась с использованием искусственного интеллекта BMMG StationGPT, а рейтинг формировался на основе частоты упоминаний личностей и организаций в новостях. Вся таблица включает тысячи людей и учреждений, упомянутых в эстонских СМИ.

«Общая картина по личностям и организациям осталась примерно такой же, как в предыдущем году, но также были заметны некоторые изменения, - отметил эксперт по коммуникациям Station BMMG Тоомас Рандло. Если в 2022 году тройка лидеров по числу упоминаний включала также НАТО, то в прошлом году больше внимания привлекли эстонские партии. Это показывает, как фокус снова сместился с военных и вопросов касающихся безопасности на внутриполитические темы».

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