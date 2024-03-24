Рейтинг ⟩ Кого чаще всего упоминают в эстонских СМИ?

Медиаинформация обрабатывалась с использованием искусственного интеллекта BMMG StationGPT, а рейтинг формировался на основе частоты упоминаний личностей и организаций в новостях. Вся таблица включает тысячи людей и учреждений, упомянутых в эстонских СМИ.

«Общая картина по личностям и организациям осталась примерно такой же, как в предыдущем году, но также были заметны некоторые изменения, - отметил эксперт по коммуникациям Station BMMG Тоомас Рандло. Если в 2022 году тройка лидеров по числу упоминаний включала также НАТО, то в прошлом году больше внимания привлекли эстонские партии. Это показывает, как фокус снова сместился с военных и вопросов касающихся безопасности на внутриполитические темы».