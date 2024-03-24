Компания Station BMMG, занимающаяся мониторингом и анализом СМИ, составила рейтинг самых упоминаемых личностей и организаций в эстонских СМИ за прошлый год. Самым часто упоминаемым был лидер страны-агрессора Владимир Путин, за которым следовали премьер-министр Эстонии Кая Каллас и президент Украины Владимир Зеленский. Из организации чаще всего упоминались Европейский союз, Партия реформ и Центристская партия.
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Рейтинг ⟩ Кого чаще всего упоминают в эстонских СМИ?
Медиаинформация обрабатывалась с использованием искусственного интеллекта BMMG StationGPT, а рейтинг формировался на основе частоты упоминаний личностей и организаций в новостях. Вся таблица включает тысячи людей и учреждений, упомянутых в эстонских СМИ.