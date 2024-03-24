Kauppalehti: высокие цены в Таллинне отпугивают финских туристов

Поскольку Пасха является оживленным временем для туризма, корреспонденты Kauppalehti проанализировали, как обстоят дела с туризмом в мире. По словам журналистов, на этот год в Италии, Германии и Нью-Йорке ожидаются новые рекорды. В то же время отмечается, что высокий уровень цен в Таллинне больше не способствует даже путешествиям финнов через залив.

Финский журналист Сами Лотила написал в деловой газете, что туризм с его многократным эффектом был бы сейчас очень важным источником дохода для страны, когда экономика Эстонии долгое время находится в спаде, но и здесь дела идут не слишком хорошо. Объемы путешествий и размещения в Эстонии по-прежнему далеки от допандемического уровня.