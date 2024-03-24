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Kauppalehti: высокие цены в Таллинне отпугивают финских туристов

rus.postimees.ee
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Финские туристы. Иллюстративное фото.
Финские туристы. Иллюстративное фото. Фото: Küllike Rooväli

Финская деловая газета Kauppalehti пишет, что, в то время как в ряде мест Европы туризм устанавливает новые рекорды, интерес путешественников к Таллинну, напротив, остывает.

Поскольку Пасха является оживленным временем для туризма, корреспонденты Kauppalehti проанализировали, как обстоят дела с туризмом в мире. По словам журналистов, на этот год в Италии, Германии и Нью-Йорке ожидаются новые рекорды. В то же время отмечается, что высокий уровень цен в Таллинне больше не способствует даже путешествиям финнов через залив.

Финский журналист Сами Лотила написал в деловой газете, что туризм с его многократным эффектом был бы сейчас очень важным источником дохода для страны, когда экономика Эстонии долгое время находится в спаде, но и здесь дела идут не слишком хорошо. Объемы путешествий и размещения в Эстонии по-прежнему далеки от допандемического уровня.

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