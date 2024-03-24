Политик Лооне Отс объявила о своем уходе из EKRE

«Дорогие друзья! Я покинула партию. Благодарю всех, кто поддерживал меня все эти годы, верил в меня, голосовал за меня и помогал мне отстаивать эстонские ценности, - говорится в сообщении. Прошу тех, кто следил за мной здесь как за политиком, любезно удалить меня из своего списка друзей. Те, кто хочет продолжить со мной дружить, буду искренне рада», - написала Лооне Отс на своей странице в социальных сетях.

На вопрос о более подробных причинах такого решения Лооне Отс отвечать не стала. Она отметила лишь то, что остается в городском собрании Тарту.

Председатель фракции EKRE Тартуского горсобрания Сильвер Куусик сказал редакции Tartu Postimees, что и сам не знает причины ухода Лооне Отс. У него не было с ней ссор, и он благодарен ей за всю ее работу.

После ухода Лооне Отс в городском собрании Тарту в оппозиционной партии останется семь представителей. У партии «Ээсти 200» восемь мест, а у Центристской партии - четыре.

Всего в Тартуском городском совете 49 членов. Известно, что коалицию сформировали Партия реформ, Социал-демократическая партия и партия «Отечество».

Лооне Отс - эстонский фольклорист, учитель, писатель и политик.

С февраля 2019 года по январь 2021 года она была членом партии «Отечество». В январе 2021 года стала представителем партии EKRE в Тартуском городском собрании.

12 июня 2021 года Лооне Отс была выбрана кандидатом на пост мэра Тарту от EKRE. На местных выборах она получила 1277 голосов и была избрана в городское собрание Тарту.

Отс кандидировала в парламент на выборах 2023 года, набрав в избирательном округе № 10 (город Тарту) 837 голосов и не была избрана.