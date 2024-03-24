24 марта 2015 года во Французских Альпах разбился принадлежащий немецкой бюджетной авиакомпании Germanwings пассажирский самолет Airbus A320, на борту которого находились 144 пассажира и 6 членов экипажа.
СЕГОДНЯ В ИСТОРИИ ⟩ По вине решившего покончить жизнь самоубийством пилота погибли еще 150 человек
По неизвестным причинам самолет вылетел из аэропорта Барселоны на полчаса позже запланированного времени - взлет состоялся в 10.01 по местному времени. Через минуту после набора высоты самолет снова начал снижаться и упал в Альпах. Пилоты не подали сигнал бедствия, что заставило центр управления воздушным движением предположить, что произошло нечто серьезное.
Следствие установило, что причиной авиакатастрофы стали преднамеренные действия второго пилота, который страдал психическими расстройствами. Все находившиеся на борту погибли.
События, произошедшие 24-го марта в Эстонии:
1820 - во всех приходских церквях Лифляндии провозглашен Лифляндский крестьянский закон;
1888 - родился коммунист Виктор Кингиссепп;
1909 - Бертольд фон Ноттбек был зачислен в Эстляндское рыцарство;
1927 - была предпринята вторая попытка основать Эстонский шахматный союз, но и она не увенчалась успехом;
1935 - состоялось первое заседание Совета по народной культуре и народному образованию;
1936 - по решению главы внутренней безопасности было закрыто Таллиннское общество немецкой христианской молодежи (эст. Tallinna Saksa Kristlik Noortemeeste Selts - прим. пер.);
1955 - родился медийный деятель Март Кадастик;
1964 - родился певец Яан Тятте;
1990 - в Таллинне основали Общество чувашской культуры;
2008 - начал вещание цифровой «младший брат» телеканала TV3 - TV6;
2012 - на прошедшем в Пыльтсамаа конгрессе Народного союза Эстонии (эст. Eestimaa Rahvaliit - прим. пер.) было принято решение переименовать партию в Эстонскую консервативную народную партию Эстонии (эст. Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, EKRE - прим. пер.), а также решение о возвращении на пост председателя партии бывшего лидера Народного союза Марго Мильянда. Объединения с Эстонским национальным движением не состоялось, но всем членам Национального движения была предоставлена возможность присоединиться к партии на основе личного заявления.
И в мире:
1603 - после смерти Елизаветы I король Шотландии Яков VI стал королем Англии Яковом I;
1882 - Роберт Кох объявил об открытии микобактерии туберкулеза - бактерии, вызывающей туберкулез;
1900 - в штате Огайо (США) четырнадцатилетний сын фермера застрелил последнего дикого перелетного голубя;
1959 - американский физик Чарльз Таунс патентует мазер, предшественник лазера;
1972 - конфликт в Северной Ирландии: Ассамблея Северной Ирландии была распущена, и Северная Ирландия перешла под прямой контроль центрального правительства Великобритании;
1989 - танкер Exxon Valdez сел на мель у побережья Аляски. В море вылилось 260 000 баррелей (42 000 м³) нефти;
1998 - Европейский союз объявляет, что 11 стран выполнили условия для введения евро;
1999 - авиаудар НАТО в рамках операции «Союзная сила» по сербским военным объектам положил начало войне в Косово;
1999 - в результате пожара в туннеле Монблан, соединяющем Францию и Италию, погибли 39 человек;
2002 - Дензел Вашингтон и Хэлли Берри стали вторым и третьим афроамериканцами, получившими «Оскар» в номинации «Лучшая мужская/женская роль»;
2008 - в Бутане прошли первые в истории страны общенациональные выборы;
2015 - во Французских Альпах разбился принадлежавший немецкой бюджетной авиакомпании Germanwings пассажирский самолет Airbus A320 со 144 пассажирами и 6 членами экипажа на борту. Самолет выполнял рейс 4U9525 из Барселоны в Дюссельдорф. Все находившиеся на борту люди погибли.