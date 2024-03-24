СЕГОДНЯ В ИСТОРИИ ⟩ По вине решившего покончить жизнь самоубийством пилота погибли еще 150 человек

По неизвестным причинам самолет вылетел из аэропорта Барселоны на полчаса позже запланированного времени - взлет состоялся в 10.01 по местному времени. Через минуту после набора высоты самолет снова начал снижаться и упал в Альпах. Пилоты не подали сигнал бедствия, что заставило центр управления воздушным движением предположить, что произошло нечто серьезное.

Следствие установило, что причиной авиакатастрофы стали преднамеренные действия второго пилота, который страдал психическими расстройствами. Все находившиеся на борту погибли.

События, произошедшие 24-го марта в Эстонии:

1820 - во всех приходских церквях Лифляндии провозглашен Лифляндский крестьянский закон;

1888 - родился коммунист Виктор Кингиссепп;

1909 - Бертольд фон Ноттбек был зачислен в Эстляндское рыцарство;

1927 - была предпринята вторая попытка основать Эстонский шахматный союз, но и она не увенчалась успехом;

1935 - состоялось первое заседание Совета по народной культуре и народному образованию;

1936 - по решению главы внутренней безопасности было закрыто Таллиннское общество немецкой христианской молодежи (эст. Tallinna Saksa Kristlik Noortemeeste Selts - прим. пер.);

1955 - родился медийный деятель Март Кадастик;

1964 - родился певец Яан Тятте;

1990 - в Таллинне основали Общество чувашской культуры;

2008 - начал вещание цифровой «младший брат» телеканала TV3 - TV6;