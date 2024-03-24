В следующую среду состоится уже в четвертый раз конференция по финансовой грамотности для школьников от Союза банков, которая носит название «Управляю ли я деньгами или деньги управляют мной?». На данный момент на бесплатное мероприятие уже зарегистрировалось более 4000 молодых людей, регистрация все еще продолжается.
На следующей неделе пройдет вебинар для школьников по финансовой грамотности
Поучаствовать в вебинаре приглашены все заинтересованные, но прежде всего ученики последних классов основной школы и гимназии, учителя и родители со всех уголков Эстонии.
«Сформированный во время пандемии формат полностью оправдал себя и спустя годы. Вебинар позволяет тысячам молодых людей по всей Эстонии выслушать мнения экспертов, которые в противном случае не смогли бы собраться в одном помещении,» - отметила руководитель рабочей группы по финансовому образованию в Союзе банков Лаура Раудсепп.
Свежее исследование Министерства финансов показывает, что недавно выпустившиеся из школы выпускники оценивают свои знания и навыки в области финансов ниже среднего уровня общества, хотя большинство считают, что получили базовые знания о деньгах в школе.
«Это показывает, что существует большая потребность в дополнительных знаниях и идеях. Именно в возрасте гимназии стоит начинать думать о разумном управлении финансами и обеспечении своего будущего, - сказала Раудсепп. Поэтому мы снова составили программу, которая дает молодежи как необходимые знания для повседневной жизни, так и вдохновляет вести ответственную финансовую политику, заниматься инвестициями и предпринимательством».
Вебинар откроет успешный предприниматель Мартин Виллиг, который расскажет о своем долгом пути в бизнесе и о том, что он узнал за эти годы. В интервью ведущему мероприятия, TikTok-блогеру и заинтересованному в финансовой грамотности Андреасу Мельтсу предприниматель и инвестор Райво Хейн расскажет о предпринимательстве, начале инвестирования и финансовой свободе. О своем опыте создания успешных учебных фирм расскажут участники панельной дискуссии Кармо Лийв, Патрик Роостфельдт и Элийзе Лехтсаар. Актриса и режиссер Элина Пяхклимяги расскажет о своем отношении к деньгам, инвестированию и сбережениям. Мероприятие завершит специалист по коммуникациям и информационным войнам Рауль Ребане, который расскажет молодежи о том, как критически оценивать информацию из интернета и ее источники, чтобы не стать жертвой манипуляций и влияния.
Мероприятие завершится виртуальной викториной для всех участников. Два лучших участника в возрастной категории от 13 до 15 лет отправятся представлять Эстонию на Европейскую викторину по финансовой грамотности, которая пройдет в Брюсселе, и, конечно же, лучшие участники получат призы.