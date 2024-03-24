На следующей неделе пройдет вебинар для школьников по финансовой грамотности

Поучаствовать в вебинаре приглашены все заинтересованные, но прежде всего ученики последних классов основной школы и гимназии, учителя и родители со всех уголков Эстонии.

«Сформированный во время пандемии формат полностью оправдал себя и спустя годы. Вебинар позволяет тысячам молодых людей по всей Эстонии выслушать мнения экспертов, которые в противном случае не смогли бы собраться в одном помещении,» - отметила руководитель рабочей группы по финансовому образованию в Союзе банков Лаура Раудсепп.

Свежее исследование Министерства финансов показывает, что недавно выпустившиеся из школы выпускники оценивают свои знания и навыки в области финансов ниже среднего уровня общества, хотя большинство считают, что получили базовые знания о деньгах в школе.

«Это показывает, что существует большая потребность в дополнительных знаниях и идеях. Именно в возрасте гимназии стоит начинать думать о разумном управлении финансами и обеспечении своего будущего, - сказала Раудсепп. Поэтому мы снова составили программу, которая дает молодежи как необходимые знания для повседневной жизни, так и вдохновляет вести ответственную финансовую политику, заниматься инвестициями и предпринимательством».

Вебинар откроет успешный предприниматель Мартин Виллиг, который расскажет о своем долгом пути в бизнесе и о том, что он узнал за эти годы. В интервью ведущему мероприятия, TikTok-блогеру и заинтересованному в финансовой грамотности Андреасу Мельтсу предприниматель и инвестор Райво Хейн расскажет о предпринимательстве, начале инвестирования и финансовой свободе. О своем опыте создания успешных учебных фирм расскажут участники панельной дискуссии Кармо Лийв, Патрик Роостфельдт и Элийзе Лехтсаар. Актриса и режиссер Элина Пяхклимяги расскажет о своем отношении к деньгам, инвестированию и сбережениям. Мероприятие завершит специалист по коммуникациям и информационным войнам Рауль Ребане, который расскажет молодежи о том, как критически оценивать информацию из интернета и ее источники, чтобы не стать жертвой манипуляций и влияния.

Мероприятие завершится виртуальной викториной для всех участников. Два лучших участника в возрастной категории от 13 до 15 лет отправятся представлять Эстонию на Европейскую викторину по финансовой грамотности, которая пройдет в Брюсселе, и, конечно же, лучшие участники получат призы.