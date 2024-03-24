Жители Эстонии бережнее относится к питьевой воде, чем в среднем по Европе

Данные Tallinna Vesi за 2023 год показывают, что в среднем один человек использует за сутки 94 литра водопроводной воды. Если в 2022 году один человек в среднем использовал 95 литров воды, то в 2020 и 2021 годах это количество было больше, и в среднем на потребителя приходилось 99 литров воды в сутки.

По словам Соовик, изменение потребления воды в домашних хозяйствах можно объяснить, с одной стороны, ростом осведомленности - например, больше людей поняли, что использование очищенной питьевой воды из крана для полива газона или уличных растений не является экологически чистым решением и что для этих целей идеально подходит вода, собранная во время таяния снега или дождя.

С другой стороны, как отметила она, причины изменения потребления связаны с коронавирусной пандемией: «Люди проводили дома больше времени в 2020-2021 годах, и потому вода использовалась там активнее. В то же время потребление воды в общественных учреждениях, таких как бассейны, спа, отели и спортклубы, снизилось из-за значительного уменьшения количества клиентов и, как следствие, меньшего использования водопроводной воды».

«В 2019 году - до вспышки коронавируса - один человек в среднем использовал 87 литров бытовой воды в сутки. Повышенная потребность домохозяйств в воде связана с изменившимся образом жизни во время пандемии, поскольку все больше людей используют гибридные варианты работы, а время, проводимое дома, увеличилось», - сказала Соовик.