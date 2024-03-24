Потребление воды в последние годы снизилось, подчеркнула руководитель отдела качества воды Tallinna Vesi Кристина Соовик.
Жители Эстонии бережнее относится к питьевой воде, чем в среднем по Европе
Данные Tallinna Vesi за 2023 год показывают, что в среднем один человек использует за сутки 94 литра водопроводной воды. Если в 2022 году один человек в среднем использовал 95 литров воды, то в 2020 и 2021 годах это количество было больше, и в среднем на потребителя приходилось 99 литров воды в сутки.
По словам Соовик, изменение потребления воды в домашних хозяйствах можно объяснить, с одной стороны, ростом осведомленности - например, больше людей поняли, что использование очищенной питьевой воды из крана для полива газона или уличных растений не является экологически чистым решением и что для этих целей идеально подходит вода, собранная во время таяния снега или дождя.
С другой стороны, как отметила она, причины изменения потребления связаны с коронавирусной пандемией: «Люди проводили дома больше времени в 2020-2021 годах, и потому вода использовалась там активнее. В то же время потребление воды в общественных учреждениях, таких как бассейны, спа, отели и спортклубы, снизилось из-за значительного уменьшения количества клиентов и, как следствие, меньшего использования водопроводной воды».
«В 2019 году - до вспышки коронавируса - один человек в среднем использовал 87 литров бытовой воды в сутки. Повышенная потребность домохозяйств в воде связана с изменившимся образом жизни во время пандемии, поскольку все больше людей используют гибридные варианты работы, а время, проводимое дома, увеличилось», - сказала Соовик.
Жители Эстонии тратят меньше воды, чем в среднем остальные потребители в ЕС
Как отметила Соовик, если житель Эстонии в среднем использует 90 литров бытовой воды в день, то средний показатель по Европейскому союзу значительно выше - 130 литров воды на человека.
«Под бытовой водой понимается вода, используемая для питья, приготовления пищи, душа и других бытовых нужд, то есть учитывается вся вода, которая потребляется из крана. Если учесть, что в среднюю ванну вмещается 150 литров воды, то один среднестатистический европеец в прошлом году использовал примерно 316 наполнений ванны, в то время как среднестатистический житель Эстонии использовал 229 наполнений», - добавила она.
По ее словам, в Европейском союзе в целом движутся в направлении все более экономного использования воды. «Питьевая вода - это ценный ресурс, на который распространяются очень строгие требования к качеству, поэтому использование воды, пригодной для питья и приготовления пищи, например, в сельском хозяйстве или для мытья автомобилей, когда есть возможность использовать другие решения, нецелесообразно. В связи с глобальным потеплением периоды засухи и нехватки воды достигли и Европы. Например, Кипр, Бельгия и Греция в теплые летние месяцы используют до 80 процентов своих возобновляемых водных ресурсов, что делает страну очень уязвимой в жаркое время года», - отметила Соовик.
Согласно данным мировой базы данных Statista, самыми экономными потребителями водопроводной воды в Европейском союзе являются жители Мальты, Словакии и Болгарии. В таблице среднесуточного потребления питьевой воды жителями в исследовании 2021 года, в которое вошли 26 европейских стран, эстонские потребители заняли 7-е место по экономии воды. Наибольшее количество воды расходовали жители Италии, Норвегии и Швеции.
В ноябре 2023 года Kantar Emor провел исследование среди клиентов Tallinna Vesi в Таллине и Харьюмаа, которое показало, что 89 процентов потребителей пьют водопроводную воду. Доверие к водопроводной воде увеличилось - на 3 процента больше людей предпочли питьевую воду из крана по сравнению с предыдущим годом.
Свежая вода - это самый экологичный и здоровый напиток, и по рекомендации Всемирной организации здравоохранения следует пить 6-8 стаканов или 1,5-2 литра чистой воды в день. Согласно информации Гарвардской медицинской школы, достаточное потребление воды крайне важно для здоровья, поскольку вода является жизненно важным питательным веществом для развития и воспроизводства клеток, а также регулирует температуру тела через потоотделение.
Вода транспортирует кислород по всему телу, а необходимые углеводы и белки попадают в кровоток с помощью воды. Вода помогает телу избавляться от отходов, положительно влияет на мышцы и пищеварение, увлажняет слизистые оболочки, защищает от ударов, помогает бороться с усталостью и достигать хорошего самочувствия.