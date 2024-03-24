В Академии наук Эстонии организована комиссия женщин-академиков

По словам возглавившей новую комиссию академика Марис Лаан, доля женщин в Академии наук в последние годы быстро растет, но, к сожалению, остается ниже 15 процентов, и сейчас среди 75 академиков женщин только 11.

«Пока женщины значительно недопредставлены среди ученых, это оправдывает институционализацию всех женщин-ученых в качестве отдельной комиссии», - объяснила Лаан.

Женщины-академики активно сотрудничают между собой уже свыше двух лет. Их основной деятельностью стало оказание помощи прибывшим в Эстонию украинским исследователям в поиске работы специальности, создание медали Алмы Томингас выбор первого лауреата этой награды, а также обсуждение научно-политических и актуальных вопросов в рамках различных встреч и выездных заседаний.

Группа женщин-академиков возглавит в Академии наук несколько важных тем, связанных с текущим состоянием и будущим эстонской науки: гендерный баланс, равное обращение и совмещение работы и семейной жизни, академическая преемственность, междисциплинарное сотрудничество, исследовательская этика и Связь между академической свободой и правами человека.В организации более крупных мероприятий в обсуждениях и принятии решений участвует весь состав Академии.