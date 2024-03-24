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Вечером и ночью вероятна опасность гололедицы на дорогах

BNS
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Гололедица. Фото иллюстративное.
Гололедица. Фото иллюстративное. Фото: ANTS LIIGUS/PRNPM/EMF

Транспортный департамент сообщил, что в воскресенье вечером температура воздуха понизится до близкой к нулю, и на дорогах будет велика опасность гололедицы.

Во второй половине дня дорожное покрытие основных и опорных государственных шоссе сухое, но в период кратковременных осадков становится мокрым. Температуры воздуха и у дорожного покрытия повсеместно плюсовые.

Вечером и в ночь на понедельник ожидаются дожди, мокрый снег и снег, однако осадки будут кратковременными. По многим регионнам туман, ограничивающий видимость на трассах.

Транспортный департамент предупреждает, что с увеличением продолжительности дня повышается активность диких зверей, и это следует учитывать, поскольку возможно появление зверей на трассах.

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