Вечером и ночью вероятна опасность гололедицы на дорогах

Во второй половине дня дорожное покрытие основных и опорных государственных шоссе сухое, но в период кратковременных осадков становится мокрым. Температуры воздуха и у дорожного покрытия повсеместно плюсовые.

Вечером и в ночь на понедельник ожидаются дожди, мокрый снег и снег, однако осадки будут кратковременными. По многим регионнам туман, ограничивающий видимость на трассах.

Транспортный департамент предупреждает, что с увеличением продолжительности дня повышается активность диких зверей, и это следует учитывать, поскольку возможно появление зверей на трассах.