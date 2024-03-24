Теракт в «Крокус Сити Холле»: число погибших выросло до 137. Опознаны 62 тела

«По остальным погибшим для установления их личности проводятся генетические экспертизы», - говорится в пресс-релизе ведомства.

Следственный комитет также сообщил, что с места теракта изъято четыре комплекта боевой аммуниции, два автомата Калашникова и более 500 патронов. Заминированных тел погибших или других заминированных предметов обнаружено не было.

Ранее московский депздрав сообщил, что в городском Бюро судебно-медицинской экспертизы начались процедуры опознания погибших в результате нападения на «Крокус сити холл».

«Учитывая сложность проведения процедуры, в некоторых случаях может потребоваться молекулярно-генетическая экспертиза, которая займет не менее двух недель», - говорится в сообщении на сайте департамента.

Опознание будет идти круглосуточно.