Российский Следственный комитет сообщил об опознании 62 человек из 137 погибших в результате нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл» в пятницу.
Теракт в «Крокус Сити Холле»: число погибших выросло до 137. Опознаны 62 тела
«По остальным погибшим для установления их личности проводятся генетические экспертизы», - говорится в пресс-релизе ведомства.
Следственный комитет также сообщил, что с места теракта изъято четыре комплекта боевой аммуниции, два автомата Калашникова и более 500 патронов. Заминированных тел погибших или других заминированных предметов обнаружено не было.
Ранее московский депздрав сообщил, что в городском Бюро судебно-медицинской экспертизы начались процедуры опознания погибших в результате нападения на «Крокус сити холл».
«Учитывая сложность проведения процедуры, в некоторых случаях может потребоваться молекулярно-генетическая экспертиза, которая займет не менее двух недель», - говорится в сообщении на сайте департамента.
Опознание будет идти круглосуточно.