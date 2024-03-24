БИТВА АВТОШКОЛ ⟩ Где дешевле сдать на права?

Автошкола Тааво Танно предлагает курсы на права как в формате электронного обучения, так и в классе. Их пакет включает все необходимые курсы, такие как основной курс, тренинг по предотвращению рисков, обучение вождению в темное время суток, курс первой помощи, экзамен по вождению, а также все необходимые материалы, все это за 780 евро. По схожей цене можно получить права и в автошколе Kristiine, которая предлагает только обучение в классе, но за это придется заплатить 790 евро.