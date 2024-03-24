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БИТВА АВТОШКОЛ ⟩ Где дешевле сдать на права?

Ангелина Тякер
, экономический журналист
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Водительские права. Иллюстративное фото.
Водительские права. Иллюстративное фото. Фото: Margus Ansu

Postimees выяснил, в какой автошколе дешевле всего получить водительские права категории B.

Автошкола Тааво Танно предлагает курсы на права как в формате электронного обучения, так и в классе. Их пакет включает все необходимые курсы, такие как основной курс, тренинг по предотвращению рисков, обучение вождению в темное время суток, курс первой помощи, экзамен по вождению, а также все необходимые материалы, все это за 780 евро. По схожей цене можно получить права и в автошколе Kristiine, которая предлагает только обучение в классе, но за это придется заплатить 790 евро.

Автошкола Go предлагает как электронное обучение, так и обучение в классе на общую сумму 805 евро. Цена их основного курса составляет 710 евро, тренинг по предотвращению рисков - 60 евро, обучение вождению в темное время суток и курс первой помощи в сумме стоят 50 евро, а экзамен по вождению - 25 евро. В автошколе Zebra получение водительских прав также стоит более 800 евро, где за основной курс нужно заплатить 640 евро, плюс различные дополнительные курсы, такие как тренинг по предотвращению рисков (60 евро), обучение вождению в темное время суток (50 евро), курс первой помощи и экзамен по вождению соответственно по 50 и 25 евро.

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