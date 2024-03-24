У ИГ нет границ. Что говорят эксперты о целях «Исламского государства» в России и в мире

«Борьба США и демократического мира с авторитарными державами - Россией, Ираном и Китаем - обострилась на фоне войн в Украине и в Газе. Но для „Исламского государства“ все они - враги мусульманской веры, и все они должны быть уничтожены», - пишут два корреспондента WSJ, посвятившие карьеру освещению конфликтов с участием ИГ в Афганистане и на Ближнем Востоке.

У ИГ с Россией давняя история ненависти, вспоминают они. В 2015 году группировка взяла ответственность за взрыв российского лайнера, вылетевшего из Египта. На борту были 224 человека. В 2022 году ИГ напала на российское посольство в Кабуле; погибли два российских дипломата и четыре афганца. А в минувшую пятницу бойцы ИГ напали на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Москве, в результате чего погибли более 130 человек.

Среди исторических претензий исламистов к Кремлю - афганская и чеченские войны. В настоящем гнев ИГ вызывают российские операции против ее формирований в Сирии и Западной Африке.

Зачем ИГ нападать на концертный зал в Москве?

Катарская Al Jazeera пишет, что пропаганда ИГ в последние годы рисует российского руководителя Владимира Путина как противника мусульман и источника гонений на них в России и за рубежом.