Пока США, Европа, Россия и Китай спорят друг с другом и готовятся к третьей мировой войне, против них войну уже ведет организация «Исламское государство», признанная террористической в России и многих других странах. ИГ все равно, на кого нападать, главное - резонансно, и в последнее время исламисты активизировались, пользуясь тем, что крупные державы заняты конфликтами в Украине и секторе Газа, пишут американская Wall Street Journal и катарская Al Jazeera.
У ИГ нет границ. Что говорят эксперты о целях «Исламского государства» в России и в мире
«Борьба США и демократического мира с авторитарными державами - Россией, Ираном и Китаем - обострилась на фоне войн в Украине и в Газе. Но для „Исламского государства“ все они - враги мусульманской веры, и все они должны быть уничтожены», - пишут два корреспондента WSJ, посвятившие карьеру освещению конфликтов с участием ИГ в Афганистане и на Ближнем Востоке.
У ИГ с Россией давняя история ненависти, вспоминают они. В 2015 году группировка взяла ответственность за взрыв российского лайнера, вылетевшего из Египта. На борту были 224 человека. В 2022 году ИГ напала на российское посольство в Кабуле; погибли два российских дипломата и четыре афганца. А в минувшую пятницу бойцы ИГ напали на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Москве, в результате чего погибли более 130 человек.
Среди исторических претензий исламистов к Кремлю - афганская и чеченские войны. В настоящем гнев ИГ вызывают российские операции против ее формирований в Сирии и Западной Африке.
Зачем ИГ нападать на концертный зал в Москве?
Катарская Al Jazeera пишет, что пропаганда ИГ в последние годы рисует российского руководителя Владимира Путина как противника мусульман и источника гонений на них в России и за рубежом.
«Участие России в операциях против ИГ и его филиалов, особенно в Сирии, и попытки наладить связи с талибами делают Россию ключевым противником», - цитирует Al Jazeera Амиру Джадун, доцентку американского Университета Клемсона и соавторку книги «ИГ в Афганистане и Пакистане».
Нападение на «Крокус» приписывают афганской ячейке ИГ «Вилаят Хорасан». Журналисты WSJ отмечают, что она возникла в 2015 году на востоке Афганистана, где когда-то скрывался Усама бен Ладен, и поначалу ее цели были в основном локальными - шиитская община Афганистана, которую ИГ считает еретиками, и движение «Талибан», которое критиковали за участие в мирных переговорах с США.
«Наиболее убедительным мотивом для нападения „ИГ-Хорасан“ на Россию в настоящее время является фактор талибов. „Талибан“ - злейший враг ИГ, а ИГ считает Россию друзьями талибов», - сказал Al Jazeera Майкл Кугельман, директор Института Южной Азии при вашингтонском Центре Вильсона.
В последнее время афганская ячейка ИГ решила расширить границы, в чем эксперты WSJ увидели свидетельство того, что террористическая организация уходит из своей колыбели - Сирии и Ирака, где она потерпела полное поражение.
Вылазка в России ложится в эту канву, отмечает соучредитель центра исследования военных конфликтов Militant Wire Лукас Веббер, которого цитирует газета. Особенно с учетом того, что в последнее время разведки сразу нескольких западных стран сообщали о предотвращении терактов на своей территории.
Вербовка мигрантов
«Стратегия „Исламского государства“ заключается в том, чтобы нападать редко, но метко», - сказал газете Рикардо Валле из исследовательского центра джихадизма Khorasan Diary в Исламабаде.
Цель - создать образ стойкой и могущественной силы, чтобы привлечь последователей, говорит он. «ИГ готова терпеливо ждать подходящего момента для удара».
«Сегодня они в Москве. Недавно были в Иране. Будут еще нападения, возможно, в других столицах», - сказал Al Jazeera военный аналитик и бывший полковник турецкой армии Мурат Аслан.
Журналисты WSJ отмечают, что с началом войны в Украине исламистам все легче вербовать в свои ряды мигрантов из Центральной Азии, потому что в России их все больше ввиду нехватки рабочей силы из-за мобилизации и потерь на фронте. Мигранты зачастую плохо говорят по-русски, с ними скверно обращаются, полиция устраивает на них облавы и гонит на фронт.
«Отношение властей к мигрантам, безусловно, способствует их радикализации», - цитирует газета Кадыра Токтогулова, бывшего посла Кыргызстана в Вашингтоне.