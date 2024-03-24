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Как атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы влияют на цены на заправках в Эстонии?

Эркки Эрилайд
, экономический журналист
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Российская нефтяная промышленность пострадала от атак украинских беспилотников. 19 января был нанесен удар по топливному складу "Роснефти" в Клинцах.
Российская нефтяная промышленность пострадала от атак украинских беспилотников. 19 января был нанесен удар по топливному складу "Роснефти" в Клинцах. Фото: RUSSIAN EMERGENCIES MINISTRY

В результате атак украинских дронов большая часть мощностей российских нефтеперерабатывающих заводов выведена из строя, последняя атака произошла в ночь на субботу. Мы поинтересовались у продавцов, как это может повлиять на цены на наших заправках.

По словам руководителя отдела ценообразования на моторное топливо компании Circle K Eesti Индрека Сасси, война в Украине оказывает более широкое влияние, чем просто конфликт на местах в воюющих странах, и одной из его частей является изменение цен на энергоносители - цены на нефть и нефтепродукты, которые торгуются на мировом рынке, в результате военных действий выросли, что, в свою очередь, привело к повышению цен на топливо, продаваемое на эстонских заправках.

«Если смотреть на недавние изменения на рынке нефти, то за март цена на сырую нефть выросла примерно на шесть процентов, аналогично выросли и закупочные цены на готовую продукцию», - отметил Сасси.

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