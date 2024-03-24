Как атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы влияют на цены на заправках в Эстонии?

По словам руководителя отдела ценообразования на моторное топливо компании Circle K Eesti Индрека Сасси, война в Украине оказывает более широкое влияние, чем просто конфликт на местах в воюющих странах, и одной из его частей является изменение цен на энергоносители - цены на нефть и нефтепродукты, которые торгуются на мировом рынке, в результате военных действий выросли, что, в свою очередь, привело к повышению цен на топливо, продаваемое на эстонских заправках.