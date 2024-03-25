ЕВРОВЫБОРЫ-24 ⟩ Александр Цихилов: Европа в ожидании эскалации конфликта, перемены неизбежны

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире предприниматель, руководитель и владелец группы компаний Admirals Александр Цихилов.

Выдержки из беседы:

– Что изменится на фоне роста стоимости жизни? Кто укрепит позиции на выборах в Европарламент?

– К сожалению, миром правит популистская риторика. Партии, особенно оппозиционные, которые будут громко заявлять о том, как они смогут все исправить и сделать так же хорошо, как было раньше, теоретически получат большую поддержку. Те же, кто будет указывать на реалистичные аспекты нашего текущего положения, могут не найти достаточного понимания в обществе.

– А всё ли сделали для поддержки экономики партии, указывающие на реалистичные аспекты нашего текущего положения?

– Мягко говоря, их инициативы, особенно связанные с повышением налогов, – спорные. Думаю, что на ближайших выборах электорат им это припомнит.

– Следует ли ожидать усиления правых и евроскептиков на выборах в Европарламент?

– Несомненно, это возможно. Европарламент был долго сбалансирован в левоцентристскую сторону, сейчас начинается обратное движение.

– Хорошо ли усиление правых для экономики Европы?

– Правые бывают разные – от умеренных до радикальных партий. И их нужно оценивать по-разному. Если умеренные либеральные правые ратуют за снижение налогов и регулятивных барьеров, то партии крайне правого толка акцентируют в своей повестке вопросы миграции, изоляционизма и даже выхода из состава ЕС.