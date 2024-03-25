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ЕВРОВЫБОРЫ-24 ⟩ Александр Цихилов: избиратель еще припомнит политикам повышение налогов

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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  • Миром правит популистская риторика
  • Европа – в ожидании эскалации конфликта
  • Развития экономики ждать не приходится

Каковы основные вызовы выборов в Европарламент-24? Следует ли ожидать усиления правых и евроскептиков? Чем это может аукнуться экономике Европы?

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире предприниматель, руководитель и владелец группы компаний Admirals Александр Цихилов

Выдержки из беседы:

– Что изменится на фоне роста стоимости жизни? Кто укрепит позиции на выборах в Европарламент?

– К сожалению, миром правит популистская риторика. Партии, особенно оппозиционные, которые будут громко заявлять о том, как они смогут все исправить и сделать так же хорошо, как было раньше, теоретически получат большую поддержку. Те же, кто будет указывать на реалистичные аспекты нашего текущего положения, могут не найти достаточного понимания в обществе.

– А всё ли сделали для поддержки экономики партии, указывающие на реалистичные аспекты нашего текущего положения?

– Мягко говоря, их инициативы, особенно связанные с повышением налогов, – спорные. Думаю, что на ближайших выборах электорат им это припомнит.

– Следует ли ожидать усиления правых и евроскептиков на выборах в Европарламент?

– Несомненно, это возможно. Европарламент был долго сбалансирован в лево-центристскую сторону, сейчас начинается обратное движение.

– Хорошо ли усиление правых для экономики Европы?

– Правые бывают разные – от умеренных до радикальных партий. И их нужно оценивать по-разному. Если умеренные либеральные правые ратуют за снижение налогов и регулятивных барьеров, то партии крайне правого толка акцентируют в своей повестке вопросы миграции, изоляционизма и даже выхода из состава ЕС.

В конечном итоге это может вылиться в принятие более строгих законов в отношении миграции, будет больше экономического протекционизма. Возможно, будут громче звучать голоса, связанные с выходом из ЕС, хотя едва ли это найдет массовую поддержку после Brexit.

– Нынешние выборы в Европарламент будут первыми после Brexit. Чему научилась Европа?

– Европа смотрит на опыт Великобритании, а опыт этот – несомненно негативный. Страна потеряла приличные средства вследствие выхода из ЕС – по разным оценкам, до четырех процентов от ВВП в год. Кроме того, там случился миграционный кризис – много европейцев и европейских компаний покинули Великобританию. На экономике страны это отразилось не самым лучшим образом. Глядя на их опыт, другие страны действуют теперь осторожнее.

– Окажут ли проблемы в экономике стран ЕС влияние на результаты голосования?

– Современная европейская экономика довольно глобалистична. Усиление дезинтеграции, изоляционизма и протекционизма не пойдет на пользу экономике.

– Почему?

– Европа участвует в европейском и мировом разделении труда. Для привлечения талантливых специалистов нужны открытые, либеральные миграционные законы. Крайне правые партии, безусловно, будут выступать против этого.

– Протекционизм не пойдет на пользу европейским предприятиям, если Европа будет биться за своих?

– Протекционизм иногда, в краткосрочной перспективе, может помогать. Это позволяет задействовать внутренние ресурсы, которые простаивают. В настоящий момент этих тенденций не отмечается.

– К чему может привести усиление изоляционизма?

– Изоляционизм – это фактический протекционизм, который будет ставить дополнительные регулятивные барьеры для внешних инвестиций в различные страны и таким образом препятствовать более эффективной деятельности компаний, которые могли бы создаваться.

На малых странах это отразится самым негативным образом, так как здесь рынки ограничены, в ряде случаев рынок труда – довольно слабый. Именно в таких странах важную роль играет миграционное законодательство и привлечение внешних инвестиций.

– Продолжится ли усиление военной повестки на выборах в Европарламент?

– Вне всякого сомнения. Европа довольно долго экономила на военных расходах – десятки лет, с момента распада системы биполярного мира. Это позволило направить освободившие средства на другие программы, в том числе социальные. Сейчас все это приходится разворачивать в обратную сторону. Социальные расходы придется сокращать либо повышать налоги.

– Какое влияние на экономику окажет усиление военной повестки?

– Здесь есть как негативные, так и позитивные аспекты, но последних немного. Увеличение оборонного заказа приведет к росту доходности предприятий, работающих в этом секторе. Всё остальное – не очень хорошо для экономики, поскольку увеличение оборонных расходов произойдет либо за счет увеличения налогов, либо за счет перераспределения других статей бюджетных расходов. Это ударит по тем отраслям, из которых заберут деньги.

Общая военная напряженность не лучшим образом влияет на инвестиционные настроения в отношении стран, которые географически близки к зонам конфликта. Кроме того, возможен и миграционный кризис. В случае эскалации конфликта беженцы начнут перемещаться из опасных зон во внутренние регионы ЕС.

Когда Европа находится в ожидании эскалации конфликта трудно прогнозировать позитивное развитие экономики.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: что изменится на фоне роста стоимости жизни? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Riani
Студия Postimees: что изменится на фоне роста стоимости жизни? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Riani Фото: Eero Vabamägi
  • Могут ли предстоящие выборы качнуть Европу вправо?
  • Хорошо ли это для экономики Европы?
  • К чему может привести усиление изоляционизма?
  • Первые выборы после Brexit: чему научился ЕС?
  • Исключены ли новые выходы из Евросоюза?
  • Ожидать ли внесения корректив в зеленую политику?
  • Отразятся ли проблемы в экономике на результатах?
  • Что способны изменить протесты фермеров?
  • Как война в Украине повлияет на выбор людей? 
  • Следует ли ждать больших перемен?
  • Куда уйдут протестные голоса?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Riani 

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