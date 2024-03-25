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ЕВРОВЫБОРЫ-24 ⟩ Студия Postimees: что изменится на фоне роста стоимости жизни?

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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Каковы основные вызовы выборов в Европарламент-24? Следует ли ожидать усиления правых и евроскептиков? Чем это может аукнуться экономике Европы?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире предприниматель, руководитель и владелец группы компаний Admirals Александр Цихилов. Смотрите интервью в 14:00!

  • Могут ли предстоящие выборы качнуть Европу вправо?
  • Хорошо ли это для экономики Европы?
  • К чему может привести усиление изоляционизма?
  • Первые выборы после Brexit: чему научился ЕС?
  • Исключены ли новые выходы из Евросоюза?
  • Ожидать ли внесения корректив в зеленую политику?
  • Отразятся ли проблемы в экономике на результатах?
  • Что способны изменить протесты фермеров?
  • Как война в Украине повлияет на выбор людей? 
  • Следует ли ждать больших перемен?
  • Куда уйдут протестные голоса?
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