Каковы основные вызовы выборов в Европарламент-24? Следует ли ожидать усиления правых и евроскептиков? Чем это может аукнуться экономике Европы?
ЕВРОВЫБОРЫ-24 ⟩ Студия Postimees: что изменится на фоне роста стоимости жизни?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире предприниматель, руководитель и владелец группы компаний Admirals Александр Цихилов. Смотрите интервью в 14:00!
- Могут ли предстоящие выборы качнуть Европу вправо?
- Хорошо ли это для экономики Европы?
- К чему может привести усиление изоляционизма?
- Первые выборы после Brexit: чему научился ЕС?
- Исключены ли новые выходы из Евросоюза?
- Ожидать ли внесения корректив в зеленую политику?
- Отразятся ли проблемы в экономике на результатах?
- Что способны изменить протесты фермеров?
- Как война в Украине повлияет на выбор людей?
- Следует ли ждать больших перемен?
- Куда уйдут протестные голоса?