Латвийский политолог: Россия может воспользоваться терактом разными способами

Он отмечает, что в настоящее время трудно предсказать, какими будут последствия этого события. Президент России Владимир Путин в своей речи попытался связать террористов с Украиной, и, вероятно, значительная часть населения России поверила или поверит в эту версию, но пока сложно сделать вывод о дальнейших действиях России.

Также на данный момент неясно, есть ли у России возможности для увеличения масштабов военных действий в Украине.

Анджанс отмечает, что Россия также может использовать теракт как ситуацию для улучшения отношений с Западом, указывая на необходимость сотрудничества между Россией и другими странами, поскольку терроризм - общий враг для всех.

После теракта Россия стала выглядеть немного более человечной, и люди в Европе сочувствуют россиянам, добавил Анджанс.

Как сообщалось, вечером 22 марта вооруженные злоумышленники открыли огонь в концертном зале в Красногорске, в 22 километрах от центра Москвы. Следственный комитет России подтвердил гибель 137 человек. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».