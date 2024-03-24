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Российские СМИ оценили ущерб от теракта в «Крокус Сити Холле»

Эркки Эрилайд
, экономический журналист
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Руины «Крокус Сити Холла».
Руины «Крокус Сити Холла». Фото: IMAGO

Убытки от теракта в концертном зале «Крокус Сити Холле» в Подмосковье могут достигать 9,5-11,4 миллиарда рублей (95-114 миллионов евро).

Строительство гигантского здания обошлось примерно в 70 миллионов евро, пишет «Комсомольская правда». Концертный зал «Крокус Сити Холл», где в пятницу произошел теракт, находится недалеко от пересечения Московской кольцевой автодороги и Волоколамского шоссе. Он является частью бизнес-центра «Крокус Сити», принадлежащего семье Араза Агаларова, гражданина России, родившегося в Азербайджане. В состав комплекса также входят выставочный центр «Крокус Экспо», торговый центр «Крокус Сити Молл» и станция метро «Мякинино», построенные на деньги Crocus Group.

В октябре 2024 года «Крокус Сити Холл» отметил бы свое 15-летие. Многоуровневый концертный зал имени Магомаева был открыт 25 октября 2009 года и назван в честь знаменитого певца Муслима Магомаева (основатель группы Crocus Араз Агаларов тоже родом из Баку, как и Муслим Магомаев). Инвестиции в проект составили около 67 миллионов евро.

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