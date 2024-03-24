Российские СМИ оценили ущерб от теракта в «Крокус Сити Холле»

Строительство гигантского здания обошлось примерно в 70 миллионов евро, пишет «Комсомольская правда». Концертный зал «Крокус Сити Холл», где в пятницу произошел теракт, находится недалеко от пересечения Московской кольцевой автодороги и Волоколамского шоссе. Он является частью бизнес-центра «Крокус Сити», принадлежащего семье Араза Агаларова, гражданина России, родившегося в Азербайджане. В состав комплекса также входят выставочный центр «Крокус Экспо», торговый центр «Крокус Сити Молл» и станция метро «Мякинино», построенные на деньги Crocus Group.

В октябре 2024 года «Крокус Сити Холл» отметил бы свое 15-летие. Многоуровневый концертный зал имени Магомаева был открыт 25 октября 2009 года и назван в честь знаменитого певца Муслима Магомаева (основатель группы Crocus Араз Агаларов тоже родом из Баку, как и Муслим Магомаев). Инвестиции в проект составили около 67 миллионов евро.