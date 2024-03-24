Убытки от теракта в концертном зале «Крокус Сити Холле» в Подмосковье могут достигать 9,5-11,4 миллиарда рублей (95-114 миллионов евро).
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Российские СМИ оценили ущерб от теракта в «Крокус Сити Холле»
Строительство гигантского здания обошлось примерно в 70 миллионов евро, пишет «Комсомольская правда». Концертный зал «Крокус Сити Холл», где в пятницу произошел теракт, находится недалеко от пересечения Московской кольцевой автодороги и Волоколамского шоссе. Он является частью бизнес-центра «Крокус Сити», принадлежащего семье Араза Агаларова, гражданина России, родившегося в Азербайджане. В состав комплекса также входят выставочный центр «Крокус Экспо», торговый центр «Крокус Сити Молл» и станция метро «Мякинино», построенные на деньги Crocus Group.