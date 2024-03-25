Франция опасается терактов после трагедии в «Крокус Сити»

Париж сократил число зрителей на открытии ОИ

В начале марта издание Politico писало, что Макрон распорядился сократить число зрителей на церемонии открытия Олимпийских Игр в Париже, которая состоится 26 июля в связи с возможной угрозой терактов.

По данным газеты, спецслужбы страны на тот момент не фиксировали риска терактов во время ОИ-2024, но высказывали опасения по поводу исламского терроризма. В МВД Франции считают, что ряд террористических группировок, среди которых «Исламское государство» и «Аль-Каида», рассматривают страну как возможную цель будущих атак, однако их организации из-за рубежа мешает недостаток финансовых возможностей.

Церемония открытия ОИ в Париже при этом состоится на открытом пространстве, а не внутри стадиона, как это обычно бывает с подобными мероприятиями, - она пройдет на набережной Сены.

Германия также опасается атак со стороны ИГИЛ-К

Российские спецслужбы, а также президент РФ Владимир Путин, распространяют версию об украинском следе в нападении на «Крокус Сити Холл», несмотря на то, что ответственность за происшествие сразу после теракта взяла на себя террористическая группировка «Вилаят Хорасан» (ИГИЛ-К) - действующее в Афганистане отделение «Исламского государства».

Глава МВД ФРГ Нэнси Фезер отметила, что Берлин исходит из версии о том, что теракт в Подмосковье был организован ИГИЛ-К. Фезер подчеркнула, что боевики этой ячейки ИГ на данный момент представляют самую большую исламистскую угрозу и для Германии.

При этом лишь 19 марта Федеральная прокуратура ФРГ арестовала в городе Гера (федеральная земля Тюрингия) двоих предположительных членов ИГИЛ-К. Афганцев подозревают в планировании нападения на шведский парламент.