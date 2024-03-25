За неделю электричество на бирже подорожало на треть

По сравнению c предшествовавшей неделей, когда электричество в среднем стоило 6,43 цента за киловатт-час, биржевой тариф вырос на 31%, свидетельствуют данные торговой площадки.

В Латвии и Литве цена была почти такой же как в Эстонии, в Финляндии - почти на 35% ниже.

Наиболее дорогим электричество было в среду - 12,9 цента за киловатт-час, а дешевле всего стоило в субботу - 4,54 цента.

К указанным ценам для потребителей добавляется налог с оборота.