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За неделю электричество на бирже подорожало на треть

rus.postimees.ee
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Электричество. Иллюстративное фото
Электричество. Иллюстративное фото Фото: Tairo Lutter

На минувшей неделе средняя цена электроэнергии в эстонской ценовой зоне на бирже Nord Pool составила 8,45 цента за киловатт-час, пишет Rus.ERR.

По сравнению c предшествовавшей неделей, когда электричество в среднем стоило 6,43 цента за киловатт-час, биржевой тариф вырос на 31%, свидетельствуют данные торговой площадки.

В Латвии и Литве цена была почти такой же как в Эстонии, в Финляндии - почти на 35% ниже.

Наиболее дорогим электричество было в среду - 12,9 цента за киловатт-час, а дешевле всего стоило в субботу - 4,54 цента.

К указанным ценам для потребителей добавляется налог с оборота.

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