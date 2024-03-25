Департамент здравоохранения Финляндии считает, что горячая или даже чуть теплая вода не подходит для питья или приготовления пищи, поскольку в ней может содержаться вредное для здоровья химическое вещество. В Эстонии подобные исследования пока не проводились, поскольку правила безопасности воды были ужесточены совсем недавно, однако Департамент здоровья Эстонии также рекомендует употреблять преимущественно холодную водопроводную воду, пишет Rus.ERR.
Департамент здоровья рекомендует не пить и не кипятить горячую воду из-под крана
Исследования финского департамента здравоохранения показывают, что при прохождении горячей воды по пластиковым трубам может выделяться опасный химикат бисфенол А. Как пишет Helsingin Sanomat, он может повлиять на иммунную и нервную систему человека или на фертильность.
Главный специалист отдела гигиены окружающей среды Департамента здоровья Лаури Лиепкалнс сказал, что содержание бисфенола А в горячей водопроводной воде в Эстонии еще не изучалось.