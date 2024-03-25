Департамент здоровья рекомендует не пить и не кипятить горячую воду из-под крана

Департамент здравоохранения Финляндии считает, что горячая или даже чуть теплая вода не подходит для питья или приготовления пищи, поскольку в ней может содержаться вредное для здоровья химическое вещество. В Эстонии подобные исследования пока не проводились, поскольку правила безопасности воды были ужесточены совсем недавно, однако Департамент здоровья Эстонии также рекомендует употреблять преимущественно холодную водопроводную воду, пишет Rus.ERR.