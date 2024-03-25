Исследование: большинство людей выступает за лишение граждан РФ права голоса

По вопросу об избирательных правах граждан третьих стран Norstat спросил, поддерживает ли респондент предложение о том, что правом голоса на местных выборах должны обладать только граждане Эстонии и ЕС, а граждане третьих стран не должны иметь права голоса.

Проводившие опрос также поясняли, что в настоящее время все постоянные жители Эстонии могут голосовать на местных выборах, независимо от гражданства, а на выборах в Рийгикогу могут голосовать только граждане Эстонии.

72 процента респондентов ответили «да» или «скорее да», 22 процента ответили «скорее нет» или «нет», а шесть процентов не высказали своего мнения.

С точки зрения партийных предпочтений, предложение поддерживают 89% сторонников Партии реформ, 88% сторонников партии «Отечество», 84% сторонников партии «Ээсти 200», 80% сторонников партии EKRE и 62% сторонников Социал-демократической партии. Среди сторонников Центристской партии за предложение выступают 28 процентов, против - 65 процентов.

Опрос Norstat был проведен 20-21 марта в онлайн-режиме среди граждан Эстонии в возрасте 18 лет и старше, всего было опрошено 1002 респондента.