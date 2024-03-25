Один из самых черных дней в истории ралли: в аварии погибло четыре человека

На шестом спецучастке автомобиль Škoda Fabia Rally2 потерял управление и на большой скорости вылетел за пределы трассы. Различные европейские СМИ по крупицам сообщают информацию, но подробностей нет. Известно лишь, что погибли четыре человека и еще восемь получили ранения.

«К сожалению, спасти жизни четырех человек не удалось. Один ребенок получил опасные для жизни травмы. Еще у одного серьезные травмы, шестеро, в том числе ребенок, получили менее сложные повреждения», - передает портал 24.hu сообщение местной скорой помощи.

На месте происшествия работало восемь машин скорой помощи и четыре вертолета.

За пару часов до аварии в соцмедиа распространились сообщения о том, что на гоночной трассе было разлито масло.